В Кривом Роге ввели экстренные отключения света: что говорят в ДТЭК

В Кривом Роге на Днепропетровщине с 24 марта вводятся экстренные отключения электроэнергии. Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры будут переходить на генераторы.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Вынужденные меры применяются из - за последствий обстрелов в регионе.

"Напоминаю, что у нас работает 213 Пунктов несокрушимости, в которых все есть. Также, пожалуйста, зарядите гаджеты и павербанки", - подчеркнул Вилкул.

В ДТЭК также подчеркнули, что вынужденные меры применяются из-за последствий обстрелов в Кривом Роге и районе по распоряжению НЭК Укрэнерго.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Следите за обновлениями на нашем Telegram-канале", - сообщили энергетики.

Напомним, из-за атак страны-агрессора в Кривом Роге на Днепропетровщине 15 тысяч жителей остаются без электроснабжения

В ночь на 24 марта российские войска атаковали Днепропетровщину ударными БПЛА. Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач.

Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались шесть больниц, более полутора сотен учебных заведений. А еще три тысячи домов, где в общей сложности проживают 76 тысяч человек.

Напомним, во время атаки страны-оккупанта 22 марта восемь ракет попали в запорожский Днепр ГЭС. По состоянию на вечер воскресенья, 24 марта, все области и города Украины заживлены. Самая сложная ситуация в Харькове. Там свет был примерно у 40% потребителей. В связи с массированными российскими обстрелами города и разрушениями энергетической инфраструктуры в облцентре и области введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Ранее сообщалось, что утренняя ракетная атака страны-террористки России 24 марта существенно не повлияла на работу энергосистемы.

Кроме того, как сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, в результате массированных российских обстрелов ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии. Это самая большая атака на энергетику за все время полномасштабного вторжения.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно подготовиться к возможным отключениям света. В частности, гражданам рекомендуют иметь ряд вещей, в частности, повербанки и горелки.

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