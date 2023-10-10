Энергетики опубликовали чек-лист для отключений света: 10 вещей, которыми нужно запастись уже сейчас
Украинцы уже сейчас могут подготовиться к возможным отключениям света. Соответствующая техника пока не в дефиците и не подорожала, как это было в разгар прошлогодних отключений света. Поэтому уже сейчас украинцам следует запастить всем необходимым.
Такие советы озвучили в компании YASNO. Перед отключениями желательно иметь:
- павербанк (заряженный);
- в квартире не помешает зарядная станция типа EcoFlow;
- в частном доме – генератор + горючее;
- проверьте состояние горелки и возьмите несколько баллонов, но всегда соблюдайте правила эксплуатации;
- несколько светодиодных ламп на аккумуляторе;
- мастхев для выхода на улицу – мощный фонарик;
- светоотражающие наклейки на себя и светодиодный ошейник для собачки;
- термобелье и теплое одеяло;
- сублимированная пища и консервы;
- запас технической и питьевой воды.
Напомним, в прошлом году, 10 октября, энергетическая инфраструктура Украины стала основным объектом массированных атак ракетами и БПЛА страны-террориста России на весь осенне-зимний период. Магистральные сети компании "Укрэнерго" уже готовы передавать зимние увеличенные объемы электроэнергии, а самым плохим вариантом этой зимой может стать повторение российских атак.
"Страна-террорист никуда не исчезла. Поэтому выстроили сооружения физической защиты энергообъектов – впервые в мире. Подготовили и схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий – также впервые в мире. Тем временем Силы обороны усиливали ПВО – в этом сезоне ее плотность будет значительно выше. Нас часто спрашивают, какой худший сценарий мы рассматриваем. Мы готовились ко всем сценариям", – говорится в заявлении компании.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Минэнерго украинцев призывают запасаться генераторами на зиму. Со своей стороны, энергетики будут делать все для того, чтобы эта техника не понадобилась.
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