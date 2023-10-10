Энергетики опубликовали чек-лист для отключений света: 10 вещей, которыми нужно запастись уже сейчас

Украинцы уже сейчас могут подготовиться к возможным отключениям света. Соответствующая техника пока не в дефиците и не подорожала, как это было в разгар прошлогодних отключений света. Поэтому уже сейчас украинцам следует запастить всем необходимым.

Такие советы озвучили в компании YASNO. Перед отключениями желательно иметь:

павербанк (заряженный);

в квартире не помешает зарядная станция типа EcoFlow;

в частном доме – генератор + горючее;

проверьте состояние горелки и возьмите несколько баллонов, но всегда соблюдайте правила эксплуатации;

несколько светодиодных ламп на аккумуляторе;

мастхев для выхода на улицу – мощный фонарик;

светоотражающие наклейки на себя и светодиодный ошейник для собачки;

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термобелье и теплое одеяло;

сублимированная пища и консервы;

запас технической и питьевой воды.

Напомним, в прошлом году, 10 октября, энергетическая инфраструктура Украины стала основным объектом массированных атак ракетами и БПЛА страны-террориста России на весь осенне-зимний период. Магистральные сети компании "Укрэнерго" уже готовы передавать зимние увеличенные объемы электроэнергии, а самым плохим вариантом этой зимой может стать повторение российских атак.

"Страна-террорист никуда не исчезла. Поэтому выстроили сооружения физической защиты энергообъектов – впервые в мире. Подготовили и схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий – также впервые в мире. Тем временем Силы обороны усиливали ПВО – в этом сезоне ее плотность будет значительно выше. Нас часто спрашивают, какой худший сценарий мы рассматриваем. Мы готовились ко всем сценариям", – говорится в заявлении компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Минэнерго украинцев призывают запасаться генераторами на зиму. Со своей стороны, энергетики будут делать все для того, чтобы эта техника не понадобилась.

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