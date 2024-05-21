В Киеве весь день будет действовать жесткий график отключения света: когда не будет света и где проверить

В Киеве и Киевской области действует самый жесткий вариант графика. В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели. 21 мая график будет действовать на протяжении всех суток.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В Киевской области все зависит от населенного пункта. У некоторых – отключения такие же, как в Киеве. В других – возможны более мягкие варианты. Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются. Да:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook заявил о том, что на Киевщине уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время. Соответствующее решение было принято на заседании штаба Совета обороны области. Ситуация с электроэнергией до сих пор остается очень сложной.

"Поэтому должны использовать все средства, которые помогут экономить. Накопить дополнительный ресурс, чтобы минимизировать все неудобства. Решения довели до всех общин области. С просьбой максимально контролировать его выполнение. Также обратился в органы местного самоуправления активнее работать с бизнесом относительно необходимости бережливого использования внешнего". Рекламные вывески, подсветки фасадов возле кафе и магазинов, освещение торговых залов – это все прошу свести к минимуму", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, причина, по которой отключения электроэнергии стали массовыми в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, заключается в ракетных ударах по энергетике. В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

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