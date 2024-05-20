Майские отключения света: почему украинцы остались без электричества именно сейчас

Многие украинцы возмущаются, что отключения света начались, когда на энергосистему уже не давит отопительный сезон. И хотя это действительно так, обстрелы энергетической инфраструктуры российскими агрессорами вынудили энергетиков задействовать отключение именно сейчас.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Причину, по которой отключения электроэнергии стали массовыми именно в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, енергетики объясняют ракетными ударами по энергетике.

В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше. Поэтому в энергосистеме начал расти дефицит электроэнергии, из-за чего пришлось закупать ее в странах Европы, обращаться за экстренной аварийной помощью и ограничивать потребление для промышленности.

Но 13 мая в стране началось похолодание, что увеличило потребление электроэнергии из-за массового использования обогревателей и кондиционеров населением. Поэтому принимаемых мер оказалось недостаточно, поэтому для бытовых потребителей также ввели сначала аварийные, а затем почасовые отключения света.

Почему же отключают электричество ночью, когда нагрузка на энергосистему значительно уменьшается? В условиях недостатка электроэнергии началось половодье, что снизило объемы электроэнергии, поставляемой гидроэлектростанцией (в том числе и ночью). Кроме того, ночью падает количество импортируемой электроэнергии.

"В сложившейся ситуации пользование мощными электроприборами просим перенести на дневные часы – с 11:00 до 17:00. Это пик солнечной активности, и солнечные электростанции покрывают дефицит", – обратились в "Укрэнерго".

В энергокомпании ДТЭК отмечают, что, по информации Кабинета Министров и Министерства энергетики, Украина не продает электроэнергию за границу. Но, несмотря на это, дефицит электроэнергии продолжается также и ночью.

"Дефицит продолжается с 18.00 вечера до 8.00 утра. К бытовому потреблению в часы пик добавляется работа промышленности, которая обычно работает круглосуточно. Кроме того, температура ночью традиционная ниже, а потребление электроэнергии на обогрев выше. Поэтому именно в эти часы приходится ограничивать потребление электроэнергии", – отметили в корпорации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, некоторые ТЭС в результате обстрелов вообще полностью приостановили генерацию. В частности, к таким относятся Трипольская ТЭС на Киевщине и Змиевская на Харьковщине. Поэтому правительство уже согласовало выделение более 1,5 млрд гривен на их восстановление.

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