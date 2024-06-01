В Киеве 1 июня вернули графики отключения электроэнергии: когда и как долго не будет света

Еве 25 мая электроэнергию будут отключать только в течение 4 часов: с 20:00 до 24:00. Еще вчера обещали применять отключение в течение двух часов. При этом отключения будут действовать согласно графику. То есть с 20.00 до 24.00 света не будет в том случае, если в графике предусмотрено отключение именно в эти часы.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК. "Графики отключений будут действовать с 18:00 до 23:00. Киев: выделенных Укрэнерго лимитов хватит примерно на 77% потребностей столицы в часы, когда действуют графики", – отмечают в компании.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются. Так:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два – аварийные и плановые. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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