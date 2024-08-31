В какие часы выключат свет в первый день осени: графики 'Укрэнерго'

В Украине в первый день осени будут выключать свет. Ограничения потребления электроэнергии планируются круглосуточными.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". Предполагается, что график будет смягчен и обойдется без дополнительных отключений света. Впрочем, ситуация может измениться в любой момент.

Пока энергетики прогнозируют, что 1 сентября будут отключать по 1-2 очереди одновременно. Предыдущий объем ограничений :

– 00:00 – 17:00 – одна очередь отключений.

– 17:00 – 22:00 – две очереди отключений.

– 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений

Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

График отключений: что такое очереди и как узнать свое расписание

По сути, чем больше очередей применяется в тот или иной день, тем больше потребителей будет часов без света. Однако, разные облэнерго используют разные схемы распределения отключений.

К примеру, энергокомпания ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) имеет так называемые светло-серые зоны в графиках. Когда объявляется применение 1-2 очередей, электричество в этих зонах имеется. Но когда объявляются 3 и более очередей – электричества нет. В темно-серых зонах отключения происходят всегда, пока действуют графики.

В других областях системы другие. Обычно облэнерго обновляют расписание ежедневно или даже в течение дня.

Когда отключений света в Украине станет меньше

По расчетам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, ситуация с энергоснабжением может стабилизироваться уже в ближайшие дни – в начале сентября. Впрочем, необходимо учесть, что из-за атаки РФ 26 августа пострадали системы распределения электроэнергии, подстанции, поэтому ситуация с электроснабжением отличается в разных регионах.

"Ожидается, что ситуация в энергосистеме, в частности в Киеве, улучшится по выходным и будет стабилизироваться со вторника-среды 3-4 сентября ", - считает эксперт. При этом он отметил, что ремонты продолжаются и после атаки.

В то же время сами энергетики не дают конкретных прогнозов на ближайшие дни. "Пока идет ликвидация последствий обстрела, делать прогнозы сложно... Но в прошлом и позапрошлом году мы также восстанавливались после масштабных атак врага... Есть все необходимые ресурсы, нужно только время. Комментировать состояние конкретных объектов и сроки ремонта сейчас неуместно, это может помочь врагу планировать новые атаки", – предупредили в энергокомпании ДТЭК.

Напомним, во время последней атаки на энергетику Украины РФ использовала ракеты с кассетной боевой частью – чтобы увеличить площадь поражения. Как сообщил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, одной из целей России было создание технической невозможности выдачи мощности из атомных электростанций.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу "Укрэнерго", зима 2024-2025 будет сложной для Украины, но масштабный блекаут не ожидается благодаря усиленной подготовке и опыту энергетиков. В компании уверяют: несмотря на трудности, страна лучше готова к испытаниям, чем в предыдущие годы.

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