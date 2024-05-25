В ДТЭК рассказали, сколько украинцам придется жить с графиками отключения электроэнергии

Энергетикам не удастся быстро восстановить поврежденные объекты генерации. В некоторых случаях ремонт может длиться до 10 месяцев и при условии, что достаточно средств на работы и новое оборудование. Кроме того, чтобы восстановить генерацию, необходимо обеспечить защиту энергетических объектов силами ПВО.

Как рассказал Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК, в эфире телемарафона, уже были случаи, когда отремонтированные объекты россияне повторно атаковали. Отключение электроэнергии будет продолжаться до того момента, пока удастся восстановить генерацию.

"Основная причина, почему у нас есть дефицит, это разрушенная или поврежденная генерация. В марте, апреле и мае россияне наносили серьезные атаки на украинские ТЭС, ГЭЦ, объекты генерации и повредили до 8 ГВт. У нас нет возможности изготовить тот объем электроэнергии, чтобы ее хватило на всех", – объяснил он.

К моменту восстановления поврежденной генерации отключение – единственный способ балансировать энергосистему. "Укрэнерго" предоставляет компаниям, занимающимся распределением током по регионам, лимиты. Для ДТЭК, работающего в Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях, выделенных объемов хватает на 80% от потребности.

"Скорость восстановления зависит от надежности защиты восстанавливающегося. В некоторых случаях оборудование было повреждено уже после восстановления. Первая и основная задача – иметь ПВО, сбивающее ракеты россиян, летящих на станции. Второе – наличие средств, чтобы приобрести оборудование, которое было разрушено", – говорит Дмитрий Сахарук.

Ранее же первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ("Батьківщина") сообщил, что повысить тариф на электроэнергию для украинцев могут уже в ближайшее время. Ожидается, что это может произойти уже с 1 июня, а цену увеличат до 3,5-4 грн/кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян ранее сообщил, что повышение тарифа может пройти в несколько этапов. И в этом году может быть проведен лишь первый из них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!