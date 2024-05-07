Первый этап повышения тарифа на электроэнергию могут провести уже в 2024 году: всего их будет несколько

Тариф на электроэнергию в Украине могут повысить уже в 2024 году. Причина – дороговизна восстановления объектов электроэнергетики, для которого, по словам самих энергетиков, нужен большой финансовый ресурс. При этом в целом повышение тарифа может пройти в несколько этапов – и в этом году может быть проведен лишь первый из них.

Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян. Он отметил:

за последние 1,5 месяца убытки энергосистемы от российских атак превысили 1 млрд долларов;

перекрыть их только за счет действующего тарифа на электроэнергию и международной помощи невозможно.

"Нам нужно срочно изыскать финансовый ресурс для восстановления энергетики. Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию. Недавно НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа в течение следующих лет. Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения возможно целесообразно сделать уже в этом году", – сказал Слободян.

Сколько украинцы уже платят за свет

В настоящее же время в Украине действует тариф 2,64 грн/квт*ч. Таким образом, за май семья из трех человек, живущая в квартире с электроплитой и бойлером и потребляющая 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за свет 792 грн. Однако это при условии, что у нее нет двухтарифного счетчика.

Установка же такого прибора позволит сэкономить на свете до 260 грн (при потреблении тех же 300 кВт*ч). Ведь за потребленное ночью электричество нужно платить в 2 раза меньше – 1,32 грн/кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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