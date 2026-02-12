"Мы надеемся, что все будет восстановлено": Шмыгаль рассказал, когда запустят столичные ТЭЦ

В Украине после массированных ударов РФ больше всего пострадали киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Их планируют восстановить в ближайшие дни, в частности ТЭЦ-5 в течение суток, а ТЭЦ-6 ориентировочно за двое суток. Плюсовая температура позволила сохранить воду в системе, что существенно ускоряет возвращение тепла жителям столицы.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. По его словам, обе ТЭЦ пострадали в результате атаки баллистическими ракетами, когда обломки попали в ключевые элементы инфраструктуры.

В частности, на одной из теплоэлектроцентралей было повреждено газораспределительное и газокомпрессорное оборудование. На другой вышли из строя циркуляционные насосы и система подготовки воды, которые являются критически важными для стабильной работы теплосетей. Несмотря на это, масштабы разрушений позволяют провести восстановительные работы в сжатые сроки.

"По ТЭЦ-5 мы надеемся, что за сутки все будет восстановлено. По ТЭЦ-6 может понадобиться около двух суток", – отметил Шмыгаль. Он отметил, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть тепло жителям столицы.

Важную роль в ускорении восстановления сыграла теплая погода. По словам министра, благодаря плюсовой температуре не пришлось сливать воду из теплосетей. Это позволило избежать сложного и длительного процесса повторного заполнения системы, который в обычных условиях может длиться до двух недель и сопровождаться прорывами труб и дополнительными авариями.

Кроме теплоснабжения, правительство также контролирует ситуацию с электроэнергией в столице. Шмыгаль сообщил, что из-за аварий на ТЭЦ энергетики пытаются минимизировать ограничения электроснабжения. В Киеве отключают не более трех – трех с половиной очередей электропотребления, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить стабильность системы.

