Некоторым украинцам не будут отключать электроэнергию: министр сделал заявление

Дома, которые остаются без отопления, будут максимально подключать к стабильному электроснабжению. Таким образом украинцам, живущим в полностью холодных зданиях, намерены компенсировать отсутствие тепла.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он отметил:

в целом по Украине ныне без отопления остаются более 900 домов;

из них сразу 613 – в Киеве.

"За последние 2 дня все дома, которые возможно было подключить к энергоснабжению там, где нет тепла – включены, и люди имеют электричество без отключения. Таким образом им компенсируется отсутствие тепла", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, акцентировал Кулеба, ныне правительство готовит решение по начислению и оплате за коммунальные услуги за январь для жителей Киева. Впрочем, каких-либо подробностей он раскрывать не стал.

В целом же, резюмировал министр, в настоящее время почти все регионы переведены из аварийных на графики энергоснабжения. Впрочем, признал он, эти графики "достаточно жесткие".

"Положительная динамика в том, что постепенно мы отходим от отключения электроэнергии полного. И можем переходить в определенную планировку", – констатировал Кулеба.

Отключения света не исчезнут с приходом весны

В свою очередь, член Наблюдательного совета независимого аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая считает, что Украина будет жить с графиками отключений электроэнергии еще не менее года – при чем независимо от сезона.

По ее словам, ключевая ошибка общественных ожиданий – вера в то, что теплое время года автоматически решит проблему электроснабжения. Однако на самом деле ситуация намного сложнее и зависит сразу от нескольких критических факторов:

темпов обновления энергосистемы;

интенсивности атак врага;

развития децентрализованной и накопительной генерации.

"Мы должны быть готовы жить в графиках электроснабжения в течение минимум года, если не двух. Все зависит от того, насколько быстро мы сможем восстановить поврежденные объекты и насколько активно враг будет продолжать их уничтожать", – признала Войцицкая.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрея Закревского, в ближайшее время украинцам не стоит надеяться на улучшение ситуации с отключениями света. Ведь сильные морозы могут вернуться, а с ними, вероятно, возобновятся обстрелы Россией украинской энергетики.

