Украинцы в сотнях населенных пунктов остались без света: что происходит с отключениями 17 декабря
В результате непогоды – сильного дождя, мокрого снега и ветра – в Украине 17 декабря обесточено 397 населенных пунктов в 16 областях. Больше всего населенных пунктов без света – в Хмельницкой области. При этом почасовые отключения электроэнергии пока не применяются и не планируется, благодаря потеплению.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Ремонтные бригады облэнерго работают над ликвидацией последствий непогоды. Заживление обесточенных абонентов ожидается до конца суток", – говорится в сообщении.
При этом общее потребление тока в стране несколько снизилось. Утром 17 декабря его уровень был на 2% ниже, чем в предыдущий рабочий день. "Это объясняется повышением температуры воздуха в большинстве регионов Украины", – объяснили энергетики.
Суточный максимум потребления электричества в понедельник, 16 декабря, сместился на день. И он был на 5,5% выше, чем в пятницу, 13 декабря (предыдущий рабочий день). Такую динамику в "Укрэнерго" объясняют меньшим объемом плановых отключений, которые с 16 декабря применяются по новой системе графиков.
"Применение мер по ограничению потребления сегодня не прогнозируется. Однако напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 12 массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности", – предупредили в "Укрэнерго".
Как уточнил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, потребителям все же следует готовыми к возможным отключениям. "Как вы знаете, "Укрэнерго" может корректировать ограничения в зависимости от ситуации, поэтому время от времени поглядывайте на страницу с графиками", – отметил он.
Среди прочего, он рекомендует узнать, какая у вашего адреса новая группа (их обновили 16 декабря). Следить за ситуацией нужно на официальных страницах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, с 16 декабря в Украине ввели новую систему отключений света, единую для всех областей. Основные принципы новых графиков:
- разделение групп: каждая очередь разделена на две подгруппы, при снижении нагрузки можно отключать только одну подгруппу;
- время со светом: теперь между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часа с электричеством;
- оперативное управление: диспетчеры могут регулировать количество отключенных очередей в зависимости от состояния энергосистемы.
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