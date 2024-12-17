Украинцы в сотнях населенных пунктов остались без света: что происходит с отключениями 17 декабря

В результате непогоды – сильного дождя, мокрого снега и ветра – в Украине 17 декабря обесточено 397 населенных пунктов в 16 областях. Больше всего населенных пунктов без света – в Хмельницкой области. При этом почасовые отключения электроэнергии пока не применяются и не планируется, благодаря потеплению.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Ремонтные бригады облэнерго работают над ликвидацией последствий непогоды. Заживление обесточенных абонентов ожидается до конца суток", – говорится в сообщении.

При этом общее потребление тока в стране несколько снизилось. Утром 17 декабря его уровень был на 2% ниже, чем в предыдущий рабочий день. "Это объясняется повышением температуры воздуха в большинстве регионов Украины", – объяснили энергетики.

Суточный максимум потребления электричества в понедельник, 16 декабря, сместился на день. И он был на 5,5% выше, чем в пятницу, 13 декабря (предыдущий рабочий день). Такую динамику в "Укрэнерго" объясняют меньшим объемом плановых отключений, которые с 16 декабря применяются по новой системе графиков.

"Применение мер по ограничению потребления сегодня не прогнозируется. Однако напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 12 массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности", – предупредили в "Укрэнерго".

Как уточнил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, потребителям все же следует готовыми к возможным отключениям. "Как вы знаете, "Укрэнерго" может корректировать ограничения в зависимости от ситуации, поэтому время от времени поглядывайте на страницу с графиками", – отметил он.

Среди прочего, он рекомендует узнать, какая у вашего адреса новая группа (их обновили 16 декабря). Следить за ситуацией нужно на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, с 16 декабря в Украине ввели новую систему отключений света, единую для всех областей. Основные принципы новых графиков:

разделение групп: каждая очередь разделена на две подгруппы, при снижении нагрузки можно отключать только одну подгруппу;

время со светом: теперь между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часа с электричеством;

оперативное управление: диспетчеры могут регулировать количество отключенных очередей в зависимости от состояния энергосистемы.

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