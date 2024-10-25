Украинцы из 9 областей могут получить деньги на оплату коммуналки: кто и при каких условиях

Правительство Украины утвердило проект, по которому внутриперемещенные лица (ВПЛ) в девяти областях смогут получать субсидию на аренду жилья, если арендные расходы превышают 30% совокупного дохода семьи. Для получения субсидии договор аренды должен быть зарегистрирован в базе Пенсионного фонда Украины(ПФУ).

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"). Проект реализуется в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

Для участия в программе переселенцам необходимо удовлетворять определенным критериям. Во-первых, субсидию будут предоставлять только имеющим зарегистрированный договор аренды жилья в специальной базе ПФУ. Регистрация договоров позволит государству контролировать правомерность предоставления субсидий и отслеживать соблюдение стандартов жилой площади.

Важно также, что новая субсидия на аренду не будет влиять на право получения других субсидий, в частности, на оплату коммунальных услуг. То есть даже получая пособие на аренду, переселенцы смогут и дальше пользоваться субсидиями для покрытия расходов на коммунальные платежи, что значительно облегчит финансовую нагрузку на домохозяйства.

Субсидия на аренду будет рассчитана в соответствии с установленными нормативами площади арендуемого жилья. На одного человека предусмотрено 13,65 кв. м, а для семьи – не менее 35,22 кв. м. Такой подход направлен на обеспечение минимально необходимого уровня жилищных условий для каждого члена семьи, что позволит избежать перенаселения жилых помещений.

Для того чтобы получить субсидию, расходы семьи на аренду должны превышать 30% совокупного дохода домохозяйства. Это означает, что субсидия будет предоставляться объективно нуждающимся в помощи для обеспечения жильем. Такой критерий позволяет государству оказывать поддержку тем, кто в этом действительно нуждается, и не распределять ресурсы на случаи, где расходы по аренде не составляют значительной финансовой нагрузки.

Стоит отметить, что новый проект действует не по всей Украине, а только в определенных областях, которые находятся ближе зоны боевых действий или имеют значительное количество переселенцев. Такое ограничение объясняется необходимостью проверки эффективности проекта перед его потенциальным расширением на всю территорию страны. Экспериментальный подход позволяет оценить реальные потребности переселенцев в таких регионах и определить, как эффективно будет работать механизм субсидирования арендованного жилья.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, обогревающие свое жилье дровами и углем, получат дополнительную финансовую поддержку. Размер помощи может составить 21 тысячу гривен в зависимости от доходов семьи.

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