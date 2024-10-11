Украинцы могут платить за газ по другому тарифу: в "Нафтогазе" рассказали, как получить скидку

В Украине тариф на газ у клиентов "Нафтогаза" (а это 98% бытовых потребителей) составляет 7,96 грн. При этом вовремя платящие за голубое топливо имеют право на скидку в размере 1%.

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Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза". Следовательно, со скидкой в 1% тариф на газ составит уже 7,88 грн. К примеру, если после похолодания вы потребляете голубое топливо на общую сумму 1000 грн, то со скидкой расходы могут сократиться уже до 990 грн.

"Каждый клиент имеет возможность получить скидку в 1%", – объясняют в компании. Вот два простых шага для ее начисления:

произведите полную оплату счета до 15 числа текущего месяца;

оплатить необходимо в личном кабинете my.gas.ua или в чате GASUA.

"Обращаем ваше внимание на то, что скидка не суммируется и начисляется при отсутствии задолженности. То есть уплатить необходимо всю сумму с копейками", – объясняют в "Нафтогазе".

Тариф на доставку газа перечислят

С 2025-го тариф на доставку газа будет перечислен для всех. Сам тариф на доставку не изменился, однако в платежке также учитывают и объем потребления за газовый год, закончившийся в сентябре 2024-го.

"Важно вовремя передавать показания газового счетчика. Однако именно в начале октября это особенно важно. Ведь в сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива. в 2025 году", – говорится в сообщении.

Итак, в ваших интересах убедиться, что в эту газовую статистику вошли лишь актуальные данные о реально потребленном топливе. Сами тарифы на раздел газа во время войны не изменятся. Эти тарифы разные в зависимости от оператора газораспределительной сети. Его можно найти на сайте своей компании. Неизменность тарифа не означает, что сумма не изменится.

Помимо самого тарифа также влияет и объем потребления. Общие объемы потребления газа в течение предыдущего газового года делят на 12 месяцев и умножают на тариф. Если вырос объем потребления, больше придется платить и за доставку газа.

Стоимость транспортировки газа в Украине колеблется от 0,38 до 2,39 гривны за кубометр и зависит от региона. Чем больше потребителей, тем ниже тариф, поскольку расходы на поддержку газовой инфраструктуры распределяются между большим количеством людей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно своевременно рассчитываться с компанией – до 15 числа каждого месяца.

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