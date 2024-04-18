Украинцы должны экономить: какие электроприборы "едят" больше всего энергии

В Украине уже 18 апреля ожидается введение отключений электроэнергии. И хотя пока речь идет только о промышленности, энергетики не исключают, что летом ограничивать подачу свету придется и обычным украинцам. В связи с этим они призывают уже сейчас экономить электроэнергию – дабы не создавать лишней нагрузки на сеть.

Самый простой способ – не использовать одновременно энергозатратные приборы. Как рассказал гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, больше всего электричества "ест" электроплита – около 3,5 кВт*час. Далее идут:

утюг, фен, электрочайник – около 2,2 кВт*час;

обогреватель, бойлер, пылесос – около 2 кВт*час;

электрическая духовка – около 1,6 кВт*час;

кофемашина – около 1,5 кВт*час;

микроволновка – около 0,8 кВт*час;

стиральная машина, кондиционер – около 0,7 кВт*час.

"Теперь умножаете на количество квартир. И понимаете влияние каждого из нас", – отметил он. Имея ввиду, вероятно, что одновременное использование десятков тысяч приборов создает большую нагрузку на сеть.

В свою очередь, в Киевской городской госадминистрации (КГГА) ранее подчеркнули: ориентировочная нагрузка на квартиру должна составлять 5-10 кВт. Т. е. одновременно можно включить, к примеру, электроплиту и стиральную машину. А вот глажку одежды или стирку лучше отложить на время, когда один из уже включенных приборов прекратит работу.

Будет ли свет в квартирах

В то же время, в "Укрэнерго" сообщили, что вечером 18 апреля в Украине будут проведены отключения электроэнергии. Среди причин – рост потребления из-за похолодания. Впрочем, энергетики обещают отключать свет только промышленности – бытовых потребителей это затронуть не должно. Т. е. в домах и квартирах украинцев электричество будет.

При этом подчеркивается: ситуацию с ростом потребления усугубляет дефицит мощности на поврежденных Россией электростанциях. И хотя Украина получает аварийную помощь от ЕС, полностью обеспечить страну электроэнергией ей пока не удается.

"Наблюдаем значительное похолодание – потребление электроэнергии растет. На фоне многих поврежденных электростанций есть дефицит мощности, поэтому применяем аварийную помощь из ЕС. Вечером, по нашим прогнозам, придется также применить определенные ограничения промышленности", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается: энергетики не планируют применять графики, "которые привели бы к отключению бытовых потребителей".

Ранее же исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил: вероятность введения почасовых графиков подачи электроэнергии по всей стране появится из-за привычного для июля-августа повышения потребления электричества из-за жары. А также если:

"не будет восстановлена тепловая генерация";

Украине не будет хватать объема электроэнергии, которую она получает из Европы;

не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, при подготовке к блэкаутам украинцам советуют запастись водой и едой. Так, продукты прежде всего нужно запасать те, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. А воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

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