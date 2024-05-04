Украинцу пересчитали платежку за газ и заставили доплатить почти 62 тыс. грн: за что накажут каждого

Долгинцевский районный суд Кривого Рога обязал ответчика доплатить за газ почти 62 тыс. грн. Во время проверки счетчика установили нарушения.

Об этом говорится в материалах судебного дела. Так, проведена экспертиза счетчика по результатам которой сложно акт и выявлено нарушение: "Свинцовая пломба завода-производителя повреждена - разрезана на две части: верхняя часть пломбы приклеена к крышке отсчетного механизма, а нижняя к стальной пломбировочной проушине корпуса счетчика, что позволяет свободно снимать отсчетный механизм".

Кроме того, на пластиковой крышке отсчетного механизма возле места установки пломбы обнаружили многочисленные сколы и царапины посторонним предметом, которым срезалась пломба. На ребрах жесткости крышки отсчетного механизма на правой нижней части имеются многочисленные царапины.

"Иск Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Криворожгаз" о взыскании задолженности за неучтенный (доначисленный) объем природного газа – удовлетворить. Взыскать задолженность за неучтенный (доначисленный) объем природного газа в сумме 61845 (шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять) гривен 03 копейки и в счет возмещения расходов по уплате судебного сбора 2270 (две тысячи двести семьдесят) гривен", – говорится в материалах дела.

Сколько стоит газ

В Украине опубликованы тарифы на газ до конца апреля 2025 года. Свои предложения обнародовали все 12 поставщиков, присутствующих на рынке. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

Как и в предыдущие два сезона, стоимость газа для населения не возрастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. Такие тарифы будут действовать, по крайней мере, до конца апреля 2025 года. В то же время два небольших поставщика ("Эру людям" и "Галнефтегаз") на своих сайтах в качестве конечной даты действия годовой цены указали август 2024 года.

Напомним, что подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет "Нафтогаз Украины". Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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