Повысят ли тарифы на электроэнергию в мае: в НКРЭКУ дали ответ

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссией.

НКРЭКУ утверждает, что глава ведомства Валерий Тарасюк говорил лишь о том, что ему неизвестно о планах повышать тарифы и возможность изменений тарифов с 1 мая. Речь идет о комментарии Тарасюка агентству "Интерфакс":

"Будут либо изменения, либо продолжение ПСО относительно населения в существующем варианте... Если изменения, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно будет сказать позже", - сказал он. В комментарии СМИ Тарасюк допустил, что изменения могут быть, на этом и сделали акцент журналисты. В результате пресс-службе НКРЭКУ пришлось уточнять слова председателя комиссии.

"В ответ на обращение представителей медиа и во избежание распространения некорректной информации на чувствительную тему повышения тарифов НКРЭКУ информирует: работа по изменению действующих тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей не ведется", – отметили в ведомстве.

В Минэнерго считают, что новости о повышении тарифов распространяют в том числе и на дестабилизацию ситуации. "Никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется", – отметили в ведомстве.

И хотя ситуация в энергосистеме все еще сложна, такой необходимости повышать тариф, как была в прошлом году, уже нет. Кроме того, как показывает практика последних лет, ежегодный рост стоимости электроэнергии не происходит даже в очень сложных обстоятельствах.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тарифы на электроэнергию действуют до апреля 2024 года. Но и после указанной даты планов повышать цены сейчас нет.

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