Украинцу доначислили за газ полмиллиона гривен: он должен заплатить, потому что на счетчике нашли царапины

Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск "Одессагаз" и обязал клиента доплатить за газ 503,6 тыс. грн. Доначисления произвели в результате найденных повреждений и царапин на счетчике.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном 28 февраля 2024-го. Сам суд состоялся еще 26 февраля. Как говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении OBOZ.UA, еще в августе 2021-го во время проверки работники "Одессагаз" нашли царапины на счетчики. Прибор учета был отправлен на экспертизу.

Экспертиза выявила "несанкционированное вмешательство в работу СИТ (средство измерительной техники, т.е. счетчик, – ред.), нарушена целостность заводского клейма, отражение тавра установленной пломбы на СИТ не соответствует отпечаткам клейма завода производителя. Вокруг пломбы на аверсе и реверсе есть подколы и царапины". Поэтому газовая компания произвела перерасчет.

Дело в том, что в Кодексе газораспределительных сетей предусмотрено, что если потребитель без разрешения подключился к газу или вмешался в работу счетчика, то ему проведут доначисления. Если бы счетчик просто сняли на экспертизу и не было доказано вмешательство в его работу, потребителю бы насчитали среднее потребление за время, когда у него не было счетчика. Однако, поскольку нарушение было обнаружено, потребление сочли по специальной формуле. Она учитывает проектную номинальную мощность.

То есть действительно клиент мог потребить за этот период в разы меньше газа. Но из-за нарушений ему посчитали максимальный объем. Конечно, платить он отказался. Поэтому "Одессагаз" обратился в суд. Суд принял следующее решение: "Взыскать в пользу АО "Одессагаз" доначисления не учтенного объема природного газа в сумме 503 636,32 грн".

Фактически, теперь либо клиент выигрывает апелляцию, либо будет вынужден заплатить долг. Исполнительная служба в случае если он не заплатит, может заблокировать ему банковские счета, наложить арест на его имущество.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ с 1 января 2024 г. не изменился. Большинство украинцев пользуются услугами "Нефтегаза".

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