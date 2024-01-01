Тариф на газ с 1 января: сколько будет стоить кубометр

В Украине с началом 2024 природный газ для бытовых потребителей, то есть население, не подорожает. Ценники от газоснабжающих компаний на январь в рамках годовых тарифных планов не изменились.

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По состоянию на 28 декабря 2023 года, свои годовые предложения на первый месяц 2024 года обнародовали 12 поставщиков. Как отличаются их ценники, об этом говорится в мониторинге ГазПравды. По сравнению с предыдущими месяцами цены на голубое топливо снова не изменятся. В зависимости от компании стоимость кубометра газа в январе будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 – выше. Напомним, что подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины". Это 12,4 млн. украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Подчеркиваем: действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 включительно. То есть, до конца отопительного сезона газ точно не подорожает.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится тем, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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