Украинцев просят не пользоваться мощной электротехникой 4 часа: что известно об отключении света на Пасху

В праздник Пасхи – в воскресенье, 12 апреля, – в Украине не запланированы массовые отключения электроэнергии по графикам. Согласно прогнозам, меры ограничения потребления применять не придется в течение всех суток, впрочем пользоваться услугой нужно экономно.

Видео дня

О ситуации рассказала в Telegram пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго". Речь идет об информации по состоянию на 18:40 субботы, 11 апреля.

"Отключения не прогнозируются", – сообщили представители компании.

Поскольку энергосистема нашей страны повреждена предыдущими российскими обстрелами, не исключены аварийные ситуации или локальные отключения.

Также энергетики призвали украинцев не включать мощные электроприборы в часы пиковых нагрузок. "Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00", – попросили в "Укрэнерго".

Где проверить актуальные графики

Обновления о текущей ситуации в энергосистеме и графики возможных отключений должны публиковаться на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Что предшествовало

В канун Пасхи, 11 апреля, для всех регионов Украины применялись отключения света. Ограничения не были круглосуточными – только с 06:00 до 08:00.

10 апреля графики были более жесткими и действовали в течение всех суток. Электричество выключали и 9-го числа. Ограничения были связаны с дефицитом – облачная погода уменьшила солнечную генерацию, а часть блоков АЭС находилась в плановом ремонте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украина собирается создать сеть "энергетических сот". Речь идет о децентрализации энергетической сети и формировании автономных кластеров, которые смогут обеспечить работу критической инфраструктуры даже в случае масштабных повреждений центральной электросети.

– В НЭК "Укрэнерго" считают, что страна может пройти лето без отключений света, если не будет массированных атак на энергосистему и генерация будет работать по плану. В случае новых ударов или дефицита мощностей графики ограничений потребления все же возможны. Наиболее критическими месяцами традиционно являются июль и август.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!