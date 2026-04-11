Украинцев просят не пользоваться мощной электротехникой 4 часа: что известно об отключении света на Пасху
В праздник Пасхи – в воскресенье, 12 апреля, – в Украине не запланированы массовые отключения электроэнергии по графикам. Согласно прогнозам, меры ограничения потребления применять не придется в течение всех суток, впрочем пользоваться услугой нужно экономно.
О ситуации рассказала в Telegram пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго". Речь идет об информации по состоянию на 18:40 субботы, 11 апреля.
"Отключения не прогнозируются", – сообщили представители компании.
Поскольку энергосистема нашей страны повреждена предыдущими российскими обстрелами, не исключены аварийные ситуации или локальные отключения.
Также энергетики призвали украинцев не включать мощные электроприборы в часы пиковых нагрузок. "Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00", – попросили в "Укрэнерго".
Где проверить актуальные графики
Обновления о текущей ситуации в энергосистеме и графики возможных отключений должны публиковаться на официальных ресурсах облэнерго:
Что предшествовало
В канун Пасхи, 11 апреля, для всех регионов Украины применялись отключения света. Ограничения не были круглосуточными – только с 06:00 до 08:00.
10 апреля графики были более жесткими и действовали в течение всех суток. Электричество выключали и 9-го числа. Ограничения были связаны с дефицитом – облачная погода уменьшила солнечную генерацию, а часть блоков АЭС находилась в плановом ремонте.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Украина собирается создать сеть "энергетических сот". Речь идет о децентрализации энергетической сети и формировании автономных кластеров, которые смогут обеспечить работу критической инфраструктуры даже в случае масштабных повреждений центральной электросети.
– В НЭК "Укрэнерго" считают, что страна может пройти лето без отключений света, если не будет массированных атак на энергосистему и генерация будет работать по плану. В случае новых ударов или дефицита мощностей графики ограничений потребления все же возможны. Наиболее критическими месяцами традиционно являются июль и август.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!