По всей Украине действуют круглосуточные графики: отключать свет будут даже ночью

Роман Костюченко
По всей Украине действуют круглосуточные графики

В пятницу, 10 апреля, по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Действовать они будут в течение суток.

О применении отключений сообщили в "Укрэнерго" и Минэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключение света в Украине 10 апреля: главное

  • Причина отключений – последствия российских ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты.
  • Также будет применяться ограничение мощности для бытовых потребителей.
  • Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно – поскольку это помогает снизить нагрузку на систему. А с 17:00 до 22:00 – ограничить пользование мощными электроприборами.
  • Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, поэтому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Когда станет меньше отключений света

В то же время, по словам директора энергетических программ Центр Разумкова Владимира Омельченко, в теплые периоды отключений света может стать меньше. Однако о полном отказе от ограничений электроснабжения речь пока не идет.

Как объяснил эксперт, ключевая проблема заключается в существенных потерях генерации, которые достигают около 60%, а также регулярных атаках РФ на энергетическую инфраструктуру. Следовательно, даже в условиях максимальной работы энергетиков и систем ПВО энергосистема остается уязвимой к новым ударам.

Улучшение же, по его словам, возможно только при определенных условиях: если интенсивность обстрелов снизится и не будет новых серьезных повреждений критических объектов. Без этого, отмечает эксперт, риск дефицита электроэнергии и соответствующих отключений будет сохраняться.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы с 1 апреля платят за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.

