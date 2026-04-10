По всей Украине действуют круглосуточные графики: отключать свет будут даже ночью
В пятницу, 10 апреля, по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Действовать они будут в течение суток.
О применении отключений сообщили в "Укрэнерго" и Минэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключение света в Украине 10 апреля: главное
- Причина отключений – последствия российских ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты.
- Также будет применяться ограничение мощности для бытовых потребителей.
- Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно – поскольку это помогает снизить нагрузку на систему. А с 17:00 до 22:00 – ограничить пользование мощными электроприборами.
- Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, поэтому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
Когда станет меньше отключений света
В то же время, по словам директора энергетических программ Центр Разумкова Владимира Омельченко, в теплые периоды отключений света может стать меньше. Однако о полном отказе от ограничений электроснабжения речь пока не идет.
Как объяснил эксперт, ключевая проблема заключается в существенных потерях генерации, которые достигают около 60%, а также регулярных атаках РФ на энергетическую инфраструктуру. Следовательно, даже в условиях максимальной работы энергетиков и систем ПВО энергосистема остается уязвимой к новым ударам.
Улучшение же, по его словам, возможно только при определенных условиях: если интенсивность обстрелов снизится и не будет новых серьезных повреждений критических объектов. Без этого, отмечает эксперт, риск дефицита электроэнергии и соответствующих отключений будет сохраняться.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы с 1 апреля платят за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.
