По всей Украине действуют круглосуточные графики: отключать свет будут даже ночью

В пятницу, 10 апреля, по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Действовать они будут в течение суток.

О применении отключений сообщили в "Укрэнерго" и Минэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключение света в Украине 10 апреля: главное

Причина отключений – последствия российских ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты.

Также будет применяться ограничение мощности для бытовых потребителей.

Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно – поскольку это помогает снизить нагрузку на систему. А с 17:00 до 22:00 – ограничить пользование мощными электроприборами.

Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, поэтому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Когда станет меньше отключений света

В то же время, по словам директора энергетических программ Центр Разумкова Владимира Омельченко, в теплые периоды отключений света может стать меньше. Однако о полном отказе от ограничений электроснабжения речь пока не идет.

Как объяснил эксперт, ключевая проблема заключается в существенных потерях генерации, которые достигают около 60%, а также регулярных атаках РФ на энергетическую инфраструктуру. Следовательно, даже в условиях максимальной работы энергетиков и систем ПВО энергосистема остается уязвимой к новым ударам.

Улучшение же, по его словам, возможно только при определенных условиях: если интенсивность обстрелов снизится и не будет новых серьезных повреждений критических объектов. Без этого, отмечает эксперт, риск дефицита электроэнергии и соответствующих отключений будет сохраняться.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы с 1 апреля платят за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.

