В Украине создадут "энергетические соты", которые будут работать даже без центральной сети: Шмыгаль раскрыл детали

Украина создает сеть "энергетических сот". Речь идет о децентрализации энергетической сети и создании автономных кластеров, которые смогут обеспечить работу критической инфраструктуры даже в случае масштабных повреждений центральной электросети. Также в 2026 году запланировано ввести в работу 1,5 ГВт новой распределенной газовой генерации

Об этом первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Он сказал, что новая энергетическая архитектура будет иметь три уровня:

Атомная генерация – атомные электростанции (АЭС) обеспечивают базовую стабильность, поэтому Украина продолжит развивать ядерную энергетику;

Гибкая и новая генерация – маневровые мощности, накопители и строительство новых объектов в точках технического дефицита, в 2026 году стартует конкурс на строительство до 1,3 ГВт новой генерирующей мощности на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Киевщине, Одесщине и в Днепре;

Локальная автономия – когенерация, малые газовые установки, децентрализованное тепло- и водоснабжение, по словам Шмыгаля, этот уровень требует активного участия местных властей.

Конкретные запланированные действия

Также во время Конгресса местных и региональных властей Шмыгаль рассказал, что в этом году Украина планирует ввести в работу 1,5 ГВт новой распределенной газовой генерации. Это столько же, сколько было введено за все время большой войны. По его словам, дополнительная потребность регионов составляет более 500 МВт.

Государственные энергетические компании "Нафтогаз" и ОГТСУ (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины") планируют до конца года установить 232 МВт и 92 МВт соответственно. В марте уже введено в эксплуатацию 102 МВт мощностей.

Шмыгаль говорит, что правительство предусмотрело средства из резервного фонда на установку и присоединение имеющихся когенерационных установок в 8 регионах Украины. Первый транш в размере 307 млн грн должен поступить в ближайшее время, что позволит присоединить 75 установок общей мощностью 96 МВт.

По его словам, Минразвития и Минэкономики проработали проекты решений. Они позволят упростить процедуры закупок оборудования в рамках планов устойчивости, а также сопутствующих работ для его установки.

Шмыгаль пишет, что Минэнерго планирует распространить поддержку на все вновь построенные объекты генерации в прифронтовых регионах, введенные в эксплуатацию с декабря 2022 года. Отдельно прорабатывается вопрос о распространении практики договоров купли-продажи электроэнергии на субъекты распределенной газовой генерации.

Идея заключается в том, чтобы дать им долгосрочную прогнозируемую цену. Это поможет уменьшить риски и обеспечить бизнес собственной генерацией.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в Украине работает только половина "мини-ТЭЦ". С 2023 года Украине передали 137 когенерационных установок, но из них только 59% (82 штуки) введены в эксплуатацию.

