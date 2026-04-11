Когда не будет света 11 апреля: графики отключения электроэнергии будут применять не ко всем

В Украине 11 апреля для населения по всей Украине будут применяться отключения электроэнергии. Ограничения, впрочем, уже не будут круглосуточными – графики будут действовать только с 06:00 до 08:00.

Об этом свидетельствует сообщение"Укрэнерго". Для бизнеса отключения будут действовать на час дольше – с 05:00 до 08:00.

Ситуация с отключениями может измениться в любой момент. Поэтому энергетики призывают потребителей следить за сообщениями на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе, например, на сайте:

Например, в Полтавской области графики будут действовать с 06:00 по 08:00 в объеме 0,5 очереди. А в Днепропетровской области отключения будут применять всего для нескольких групп.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Графики отключений света будут и летом?

Летние месяцы в Украине могут пройти без отключений света лишь при важном условии – если не будет массированных атак на энергосистему и генерация будет работать по плану. Однако, в случае новых ударов или дефицита мощностей графики ограничений потребления все-таки возможны.

Наиболее критическими месяцами традиционно являются июль и август. В этот период атомные электростанции работают менее мощно из-за плановых ремонтов, а вот потребление электроэнергии наоборот растет из-за жары.

Кроме того, в условиях, когда в Украине повреждено огромное количество энергоинфраструктуры, даже небольшой дефицит может привести к временным ограничениям. Энергетики отмечают, что уже просчитали различные варианты развития событий – от стабильной работы энергосистемы до возможных аварийных ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина также собирается создать сеть "энергетических сот". Речь идет о децентрализации энергетической сети и создании автономных кластеров, которые смогут обеспечить работу критической инфраструктуры даже в случае масштабных повреждений центральной электросети.

