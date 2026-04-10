Будут ли отключения света летом: что прогнозируют в "Укрэнерго"

Украина может пройти лето без отключений света, если не будет массированных атак на энергосистему и генерация будет работать по плану. Однако, в случае новых ударов или дефицита мощностей графики ограничений потребления все таки возможны. В частности, наиболее критическими месяцами традиционно являются июль и август.

Видео дня

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью изданию LB.UA. По его словам, в летний период атомные электростанции работают менее мощно из-за плановых ремонтов, а потребление электроэнергии наоборот растет из-за жары.

Фактически формируется классический дисбаланс, меньше генерации – больше спроса. В "Укрэнерго" объясняют, что ситуация может остаться стабильной только при "лучшем сценарии". Он предусматривает сразу несколько условий:

плановое восстановление энергогенерации;

завершение ремонтов на атомных станциях без сбоев;

отсутствие массированных атак на энергетическую инфраструктуру.

Именно этот вариант, по словам энергетиков, позволяет избежать ограничений потребления. Несмотря на оптимистичные прогнозы, в "Укрэнерго" подчеркивают, что риски сохраняются. Основная угроза – удары РФ по энергетическим объектам, которые могут снова создать дефицит электроэнергии.

"Укрэнерго" напоминает, что после масштабных атак энергосистема уже неоднократно работала в режиме аварийной балансировки, а в разных регионах вводили графики отключений. Особенно сложной остается ситуация в прифронтовых областях.

Там ремонт поврежденной инфраструктуры затруднен из-за постоянной опасности и длительных воздушных тревог, которые могут длиться десятки часов. Энергетики объясняют, что летом одновременно накладываются две проблемы. Атомные электростанции производят меньше электроэнергии из-за ремонтных кампаний, а потребление растет из-за жары и бытовых нагрузок.

В результате даже небольшой дефицит генерации может привести к временным ограничениям. Зайченко отмечает, что специалисты просчитали различные варианты развития событий – от стабильной работы энергосистемы до возможных аварийных ограничений.

Также рассматривается развитие маневровой генерации – газовых станций, тепловых мощностей на биотопливе, систем накопления энергии и возобновляемых источников. Отмечается, что это должно повысить гибкость энергосистемы и уменьшить риски дефицита в пиковые часы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина создает сеть "энергетических сот". Речь идет о децентрализации энергетической сети и создании автономных кластеров, которые смогут обеспечить работу критической инфраструктуры даже в случае масштабных повреждений центральной электросети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!