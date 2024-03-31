Россия снова ударила по энергообъектам Украины: где действуют отключения света 31 марта

Продолжают действовать ограничения потребления на Харьковщине и в Кривом Роге. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

При росте потребления объем может увеличиваться. Целью окупантов были высоковольтные подстанции "Укрэнерго" в южном регионе.

Ночью графики отключений не применялись. Но из-за роста потребления, а соответственно и нагрузки на энергосистему, днем, особенно в часы вечернего максимума, возможны отключения. В компании призвали граждан потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, в Минэнергетики вчера заявили, что энергоблок Хмельницкой АЭС подключен к сети после ремонтных работ. Две недели раньше запланированного срока.

"Кроме этого вечером 30 марта по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго" применялись аварийные графики отключения в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях.

Причина – сетевые ограничения на магистральных линиях оператора системы передачи для недопущения перегрузки сечений", – говорится в заявлении.

Как писал ранее OBOZ.UA, в результате ударов РФ по энергосистеме Украины в марте повреждено или разрушено полностью 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК, доступной к самой масштабной атаке на энергосистему 22 марта. 5 из 6 ТЭС повреждены, некоторые блоки разрушены почти полностью.

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