Живущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератора: инструкция по расчету мощности "экофлоу"

Уже несколько недель украинцы по всей стране живут в режиме частых аварийных отключений электроэнергии. От привычных почасовых их отличает неопределенное время действия: свет подают лишь после стабилизации ситуации. А потому актуальность покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) вісока – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.

Дело в том, что можно потратить десятки тысяч и при этом не использовать свою станцию на полную мощность, а можно приобрести более дешевый прибор и всё равно остаться без энергии. Тем не менее, решение есть – в соцсетях распространяется калькулятор для зарядных станций. Чтобы им воспользоваться, нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

ноутбук на 60 Вт, 3 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 660 Вт*ч;

рабочая мощность – около 180 Вт.

В то же время, следует помнить: калькулятор предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.

Вместе с тем, украинцам советуют запастись водой – ведь при длительных отключениях не исключены перебои с водоснабжением. Например, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК) отметили, что запасать стоит как питьевую, так и техническую – для бытовых нужд. В частности:

3 литра питьевой воды на человека в сутки,

10-12 литров технической воды.

Последнюю, отмечается, лучше хранить в темном прохладном месте.

Кроме того, стоит сделать запас еды – особенно тем, у кого установлены электроплиты. Сами продукты, отмечается, должны быть с длительным сроком хранения:

крупы,

консервы,

сублимированные продукты,

орехи,

сухофрукты,

шоколад.

"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.

