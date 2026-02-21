С Прощеным воскресеньем: поздравления и искренние извинения
Прощеное воскресенье – это особый день перед началом Великого поста, когда христиане стремятся очистить душу от обид и примириться с ближними. В это время важно не только формально сказать "прости", но и искренне переосмыслить собственные слова и поступки.
Традиция просить прощения напоминает, что мир в сердце начинается с покаяния и смирения. Именно поэтому в Прощеное воскресенье OBOZ.UA публикует искренние слова для родных, друзей и коллег.
***
С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день искренне прошу прощения за все слова, сказанные сгоряча, за поступки, которые могли тебя огорчить, и за молчание, когда нужно было поддержать. Пусть Господь наполнит наши сердца миром, а все недоразумения останутся в прошлом.
***
Сегодня я прошу простить меня за все, чем сознательно или бессознательно мог(ла) тебя обидеть. Пусть этот день станет для нас началом нового этапа – с доверием, теплом и искренностью. Желаю, чтобы в твоей душе царили покой и свет.
***
Прошу пробачення, рідні, за все,
Щасливе майбутнє хай доля несе,
Здоров’я вам, рідні мої, і любові,
Достатку, тепла... І повірте на слові –
Немає ціннішого скарбу на світі,
Як мама і тато, родина і діти...
***
В Прощеное воскресенье хочу сказать: если я когда-то причинил(а) боль словом или поступком, прошу принять мое искреннее раскаяние. Пусть Господь простит нам все грехи, а в нашей жизни будет больше любви и взаимопонимания.
***
Со светлым днем примирения! Прошу прощения за ошибки, за недослушанные слова и неразделенные переживания. Пусть этот день очистит наши сердца от обид и поможет нам сохранить самое ценное – добрые отношения.
***
Із прощеною неділею вітаю
І вибачення за все прохаю,
Давайте пробачимо образи,
Забувши неприємні фрази,
Пам`ятати будемо добро,
Душевну ласку та тепло.
***
В этот особенный день хочу поблагодарить тебя за терпение и поддержку. Если я чем-то огорчил(а) тебя – искренне прошу простить. Желаю, чтобы в твоем доме всегда царили мир, здоровье и Божья благодать.
***
Прощеное воскресенье – это время задуматься над своими поступками. Я прошу простить меня за все неосторожные слова и моменты, когда я был(ла) недостаточно внимательным(ой). Пусть Господь дарует нам мудрость и силу хранить тепло в сердцах.
***
От всего сердца прошу прощения за неприятности, которые могли возникнуть между нами. Пусть этот день станет началом примирения и обновления, а Божья милость сопровождает нас в каждом шаге.
***
Если я когда-то проявил(а) нетерпение или несправедливость – прошу простить меня. Пусть Господь поможет нам оставить все негативное позади и наполнит нашу жизнь светом и гармонией.
***
У прощену неділю
Я вибачаю вас,
Нехай наші стосунки
Теплішають всякчас!
І в свою чергу також
Я прошу вас, простіть,
Всілякі негаразди
До серця не беріть!
Хай спокій буде завжди
На серці у всіх нас,
Живімо у любові,
Без кривди і образ!
***
В Прощеное воскресенье прошу принять мое искреннее раскаяние. Пусть все обиды растают, как снег весной, а в душе останутся только добрые воспоминания и благодарность друг другу.
***
С праздником примирения! Пусть Господь простит нам наши грехи, укрепит здоровье и подарит внутренний покой. От всего сердца прошу: прости мне все, что было не так, и пусть между нами всегда царят любовь и взаимоуважение.
