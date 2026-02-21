С Прощеным воскресеньем: поздравления и искренние извинения

Прощеное воскресенье – это особый день перед началом Великого поста, когда христиане стремятся очистить душу от обид и примириться с ближними. В это время важно не только формально сказать "прости", но и искренне переосмыслить собственные слова и поступки.

Традиция просить прощения напоминает, что мир в сердце начинается с покаяния и смирения. Именно поэтому в Прощеное воскресенье OBOZ.UA публикует искренние слова для родных, друзей и коллег.

***

С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день искренне прошу прощения за все слова, сказанные сгоряча, за поступки, которые могли тебя огорчить, и за молчание, когда нужно было поддержать. Пусть Господь наполнит наши сердца миром, а все недоразумения останутся в прошлом.

***

Сегодня я прошу простить меня за все, чем сознательно или бессознательно мог(ла) тебя обидеть. Пусть этот день станет для нас началом нового этапа – с доверием, теплом и искренностью. Желаю, чтобы в твоей душе царили покой и свет.

***

Прошу пробачення, рідні, за все,

Щасливе майбутнє хай доля несе,

Здоров’я вам, рідні мої, і любові,

Достатку, тепла... І повірте на слові –

Немає ціннішого скарбу на світі,

Як мама і тато, родина і діти...

***

В Прощеное воскресенье хочу сказать: если я когда-то причинил(а) боль словом или поступком, прошу принять мое искреннее раскаяние. Пусть Господь простит нам все грехи, а в нашей жизни будет больше любви и взаимопонимания.

***

Со светлым днем примирения! Прошу прощения за ошибки, за недослушанные слова и неразделенные переживания. Пусть этот день очистит наши сердца от обид и поможет нам сохранить самое ценное – добрые отношения.

***

Із прощеною неділею вітаю

І вибачення за все прохаю,

Давайте пробачимо образи,

Забувши неприємні фрази,

Пам`ятати будемо добро,

Душевну ласку та тепло.

***

В этот особенный день хочу поблагодарить тебя за терпение и поддержку. Если я чем-то огорчил(а) тебя – искренне прошу простить. Желаю, чтобы в твоем доме всегда царили мир, здоровье и Божья благодать.

***

Прощеное воскресенье – это время задуматься над своими поступками. Я прошу простить меня за все неосторожные слова и моменты, когда я был(ла) недостаточно внимательным(ой). Пусть Господь дарует нам мудрость и силу хранить тепло в сердцах.

***

От всего сердца прошу прощения за неприятности, которые могли возникнуть между нами. Пусть этот день станет началом примирения и обновления, а Божья милость сопровождает нас в каждом шаге.

***

Если я когда-то проявил(а) нетерпение или несправедливость – прошу простить меня. Пусть Господь поможет нам оставить все негативное позади и наполнит нашу жизнь светом и гармонией.

***

У прощену неділю

Я вибачаю вас,

Нехай наші стосунки

Теплішають всякчас!

І в свою чергу також

Я прошу вас, простіть,

Всілякі негаразди

До серця не беріть!

Хай спокій буде завжди

На серці у всіх нас,

Живімо у любові,

Без кривди і образ!

***

В Прощеное воскресенье прошу принять мое искреннее раскаяние. Пусть все обиды растают, как снег весной, а в душе останутся только добрые воспоминания и благодарность друг другу.

***

С праздником примирения! Пусть Господь простит нам наши грехи, укрепит здоровье и подарит внутренний покой. От всего сердца прошу: прости мне все, что было не так, и пусть между нами всегда царят любовь и взаимоуважение.

