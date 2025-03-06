Украинцев предупредили об отключениях света: назван срок, когда могут начаться

В ближайшее время в Украине может значительно ухудшиться ситуация с электроснабжением – при чем даже несмотря на потепление. Дело в том, что на АЭС начнутся плановые ремонты, а в нынешних условиях выведение из сети блока на 1 000 МВт является существенным "ударом" по системе. Соответственно, отключения света могут вернуться.

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Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, передает "Деловая столица". Он отметил: изменение ситуации следует ожидать уже в марте-апреле.

"Я не уверен, что можно будет без проблем заместить отсутствие такого энергоблока, тем более нескольких. Гидроресурс в этом году существенно меньше – следствие мягкой и бесснежной зимы", – признал Бойко.

При этом он подчеркнул: отключений можно избежать. Однако для этого придется:

строго соблюдать рекомендации по экономному потреблению ресурса;

увеличивать объемы импорта.

Также обойтись без отключений, по словам Бойко, удастся, если бизнес подключит к общей сети собственные резервные источники питания. Ведь потенциально – это сотни мегаватт, "которые пока не учитываются в украинской энергосистеме, не помогают ее балансировать, не работают на рынке электроэнергии".

"Это значительный ресурс. Который по своему общему объему мог бы заменить, например, одну из крупных тепловых электростанций", – резюмировал член наблюдательного совета "Укрэнерго".

Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора

Таким образом, снова актуальной становиться покупка зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

Это зарядная станция, которая отличается своими небольшими размерами. Она меньше, чем, например, генератор, ее легче перенести из комнаты в комнату и из здания в здание.

Для определения, какая станция вам нужна, можно воспользоваться распространяемым в соцсетях калькулятором для зарядных станций. Для этого нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

Сам калькулятор находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.

"Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных. Пожалуйста, пересчитай все сам, учитывая параметры конкретных устройств", – предупредил автор калькулятора.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае один) и планируемое время работы от станции:

Wi-Fi-роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

телевизор на 75 Вт, 2 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры вашей станции:

минимальная емкость станции – 2640 Вт*ч;

минимальная пусковая мощность – 397 Вт;

минимальная рабочая мощность – 197 Вт.

Также программа выдает список подходящих зарядных станций. Но без указания мест, где их можно купить. При этом следует помнить: в списке представлены не все существующие на рынке станции – лишь несколько для примера.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, имеющим зарядные станции, в период простоя техники следует периодически частично разряжать их и заряжать. Это позволит продлить срок работы высокостоимостных устройств, когда они снова понадобятся при отключении электроэнергии.

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