Украинцев предупредили об отключениях света 5 ноября: где смотреть графики
В Украине завтра, 5 ноября, будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии – однако не по всей стране, а только в отдельных регионах. Графики отключений света будут действовать с 07:00 до 21:00. Следить же за отключениями в своем регионе следует на официальных страницах облэнерго.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: одновременно будут отключать от 1 до 2 очередей пользователей.
Кроме того, отмечается, с 07:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
"5 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: ныне система нуждается в экономном потреблении электроэнергии. При чем даже тогда, когда ее подают в дома и квартиры после отключений.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали энергетики.
Графики отключений света могут изменить
В то же время, подчеркнули энергетики, время и объем ограничений могут измениться. А потому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:
Как готовиться к возможным блэкаутам
В то же время на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды, а также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
К примеру, в Киевской городской госадминистрации (КГГА) уже публиковали список таких продуктов питания. Они хранятся без холодильника и не требуют электроэнергии для приготовления:
- мясные, рыбные и овощные консервы;
- сушеное и вяленое мясо;
- сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);
- хлебцы, печенье, сухари;
- сухофрукты, орешки;
- шоколад, конфеты;
- энергетические батончики.
Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.
На одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. Особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.
