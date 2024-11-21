Украинцев предупредили об отключении света 22 ноября: в "Укрэнерго" показали график

Украинские энергетики продолжают возобновлять энергообъекты, поврежденные в результате российских ракетных обстрелов, поэтому 22 ноября в Украине будут действовать плановые ограничения электроснабжения. Свет будут отключать с 6 утра и 10 ночи.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". В частности, в компании раскрыли графики отключений, которые будут следующими:

с 6:00 до 7:00 будет действовать одна очередь отключений;

с 7:00 до 18:00 – две очереди отключений

с 18:00 до 22:00 – одна очередь отключений.

Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Украинцев предупредили, что за сутки объем применения ограничений может быть изменен. Также граждан попросили не включать несколько мощных электроприборов одновременно, даже когда свет включается по графику.

Очереди отключений света

Следует помнить, что при плановых отключениях света "Укрэнерго" ежедневно объявляет, сколько очередей будут отключаться одновременно в каждой области. По сути это техническая информация для облэнерго.

В общем, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии. Да:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В других регионах системы разнятся. Чаще облэнерго просто обновляют графики ежедневно или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-страж-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после массированной атаки РФ 17 ноября энергетики смогли возобновить большинство поставок в Одессе через несколько дней. Однако система остается уязвимой, и для ее стабилизации нужны масштабные инвестиции и структурные реформы, поэтому отключение света будет оставаться, чтобы поддержать энергосистему.

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