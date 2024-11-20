Надо поддержать энергосистему: украинцам рассказали, почему вернулись графики отключений

После массированной атаки РФ 17 ноября энергетики смогли возобновить большинство поставок в Одессе через несколько дней. Однако система остается уязвимой, и для ее стабилизации нужны масштабные инвестиции и структурные реформы, поэтому отключение света будет оставаться, чтобы поддержать энергосистему.

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Об этом OBOZ.UA рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. Украина продолжает сталкиваться с масштабными атаками России на критическую инфраструктуру и Одесса стала одним из главных объектов недавних ракетных ударов.

Энергетическая система города получила серьезные повреждения, что повлекло за собой длительное обесточивание, перебои с водоснабжением и теплоснабжением, а также существенные трудности для жителей региона. Самые серьезные последствия ощутили жители города и области:

почти полностью вышла из строя система распределения электроэнергии, оставившая без света большинство районов;

объекты критической инфраструктуры, в частности системы водоснабжения и теплоснабжения, также остановили работу из-за отсутствия энергопитания;

В первые дни после атаки горожане были лишены базовых услуг, что создало чрезвычайно сложные условия для жизни.

Несмотря на значительные повреждения, энергетики уже через двое суток смогли стабилизировать ситуацию. В городе постепенно возвращается электроснабжение, а ДТЭК даже объявил о возможности отмены части ограничений на потребление электроэнергии. Однако окончательное восстановление системы требует времени, поскольку:

уничтоженное оборудование, например трансформаторы, не подлежит ремонту и требует полной замены;

работа системы осуществляется в нестабильном режиме из-за использования резервных схем, что повышает риск аварийных отказов.

По словам Рябцева, то, что украинские энергетики за два дня выполнили столь масштабный объем работ, является примером высокого профессионализма и невероятной преданности. Во многих странах Европы подобные задачи могли бы занять еженедельно.

Кроме ударов по Одессе, российские ракеты нанесли ущерб теплоэлектростанциям и подстанциям, обеспечивающим передачу энергии из атомных электростанций. Это привело к:

уменьшение генерации электроэнергии: три теплоэлектростанции получили повреждения, что сократило объемы производства энергии;

три теплоэлектростанции получили повреждения, что сократило объемы производства энергии; проблемы с передачей электроэнергии: повреждены подстанции, обеспечивающие мощность передачи энергии с востока на запад страны.

В то же время, возможность импорта электроэнергии остается ограниченной из-за трудностей в работе рынков и инфраструктурных ограничений. Для стабилизации энергетической системы необходимы:

отмена прайс-кепов (предельных цен): это позволит более эффективно использовать рынок электроэнергии и привлекать необходимый импорт;

это позволит более эффективно использовать рынок электроэнергии и привлекать необходимый импорт; инвестиции в восстановление инфраструктуры: замена поврежденного оборудования и модернизация системы передачи электроэнергии критически важны;

замена поврежденного оборудования и модернизация системы передачи электроэнергии критически важны; реализация программ адресной помощи: в случае повышения тарифов необходимо обеспечить поддержку социально незащищенных слоев населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за массовых отключений электроэнергии увеличится количество скачков напряжения. Это приводит к порче техники. Закон обязывает облэнерго поставлять электроэнергию, характеристики которой отвечают стандартам. Однако на время плановых отключений дефицита тока и атак на энергетику такие нормы не действуют.

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