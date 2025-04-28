Украинцев обманывают в платежках за коммуналку: как распознать обман

Мошенники обманывают украинцев, рассылая им фейковые платежки за коммунальные услуги. Такие документы практически невозможно отличить от оригинальных, но они содержат фейковые реквизиты для оплаты.

Видео дня

Об этом сообщили в департаменте киберполиции BRAMA. Отмечается, что такие квитанции рассылают так же, как и официальные, несколькими способами:

через обычные почтовые ящики,

по электронной почте,

в мессенджерах и соцсетях.

Отмечается, что мошенники копируют оформление подлинных платежных документов, но изменяют банковские реквизиты или завышают суммы к уплате. Но эксперты утверждают, что себя и свои средства можно обезопасить от аферистов, для этого нужно:

проверять реквизиты: настоящие платежки всегда содержат актуальные банковские данные поставщика услуг, которые можно проверить на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении;

настоящие платежки всегда содержат актуальные банковские данные поставщика услуг, которые можно проверить на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении; обращать внимание на сумму: сумма может быть завышенной или не соответствовать предварительным платежам.

сумма может быть завышенной или не соответствовать предварительным платежам. проверять отправителя: официальные квитанции поступают от имени коммунальных служб, а не от частных лиц или неизвестных организаций.

Также сообщалось о другой мошеннической схеме с коммуналкой, где злоумышленники представляются работниками водоканала и предлагают провести поверку счетчиков. Они звонят людям, тогда как подлинное информирование о метрологических поверках осуществляется только через SMS. К тому же, такие проверки могут осуществлять только сами поставщики услуг и уполномоченные организации, поэтому платная поверка от аферистов будет фейковой и не отменит необходимость проведения этой процедуры.

Ранее OBOZ.UA также сообщал, что клиенты ПриватБанка начали получать звонки якобы от "сотрудников" службы безопасности финучреждения, уверяющих, что с их банковского счета "в течение последних 20 минут совершено несколько небольших транзакций на территорию страны-агрессора". Потенциальным жертвам предлагают отменить перевод, чтобы совершить страхование от мошенников. При этом все инструкции предоставляются под давлением, чтобы они были выполнены немедленно. На самом деле это мошенники, таким образом пытающиеся незаконно завладеть средствами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!