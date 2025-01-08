Мошенники взялись за фейковую поверку счетчиков: как не стать жертвой аферистов

Жителей Киева предупредили о мошенниках, которые представляются работниками водоканала и предлагают провести поверку счетчиков. Однако такие проверки могут осуществлять только сами предоставители услуг и уполномоченные организации, а потому платная поверка от аферистов будет фейковой и не отменит необходимость проведения настоящей процедуры.

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Соответствующее предупреждение получили киевляне, которые пользуются Telegram-ботом "Киевводоканала". Отмечается, что аферисты звонят людям по телефону, тогда как настоящее информирование л метрологических поверках осуществляется только через SMS.

"В последнее время в Киеве наблюдается повышение активности мошенников по поверке счетчиков воды. Они звонят по телефону потребителям от имени "Киевводоканала", предлагая проведение метрологической поверки... Не обращайтесь к сомнительным посредникам, чтобы не стать жертвой мошенников", – говорится в сообщении.

В организации подчеркнули: "Киевводоканал" проводит только SMS-информирование об истечении срока поверки счетчиков и не производит никаких телефонных предупреждений. Вероятно, от имени предприятия звонят люди, которые хотят заработать на фейковой поверке.

Такая схема используется не впервые, сейчас лишь наблюдается активизация аферистов. Так, еще в 2023 году "Киевтеплоэнерго" заявляло о похожей "эпидемии" мошенничества. Тогда жителей Киева призывали не доверять рекламным объявлениям, где предлагаются услуги поверки счетчиков от имени предприятия.

"Рекламные объявления в сети Интернет и на досках объявлений о предоставлении услуг по поверке счетчиков централизованного отопления и горячего водоснабжения, которые якобы предлагает КП "Киевтеплоэнерго", являются фейковыми", – сообщали в организации.

Чтобы такого не произошло, заказывать поверку счетчиков рекомендуют только в самом водоканале и в "Киевтеплоэнерго". Сделать это можно на сайтах организаций, в официальных приложениях для смартфонов или по телефону.

Кроме того, важно помнить, что согласно закону "О метрологии и метрологической деятельности", проводить поверку могут исключительно сертифицированные организации. Их перечень регулярно публикуется на сайте Министерства экономики.

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