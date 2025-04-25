Мошенники атакуют клиентов ПриватБанка: какую схему освоили

Клиенты ПриватБанка начали получать звонки якобы от "службы безопасности" финучреждения, "сотрудники" которого допрашиваются их личных банковских данных. Но на самом деле это мошенники, таким образом пытающиеся незаконно завладеть средствами.

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О такой схеме обмана сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД). Отмечается, что вызовы поступают с городского номера 044 364 53 20.

Владельцам карт заявляют, что с их банковского счета "в течение последних 20 минут совершено несколько небольших транзакций на территорию страны-агрессора". Потенциальным жертвам предлагают отменить перевод, совершить страхование от мошенников. При этом все инструкции предоставляются под давлением, чтобы они были выполнены немедленно.

В частности, аферисты требуют записать голосовое сообщение и "верифицировать" данные банковской карты. А для большей достоверности они называют свой "персональный номер", который якобы можно найти на сайте банка.

На самом же деле таким образом мошенники пытаются получить данные клиентов для дальнейших незаконных действий с целью завладения денежными средствами. "Работники банка никогда не спрашивают номер, PIN-код и CVV-код карты. Поэтому ни в коем случае не разглашайте личную информацию и не совершайте финансовые операции во время звонков или сообщений от неизвестных лиц", – предупредили специалисты ЦПИ.

Вместо этого нужно позвонить в контакт-центр банка и сообщить о злоумышленниках. А тем, кто уже стал жертвой онлайн-мошенников, следует обратиться в киберполицию или другие компетентные органы.

Впрочем, клиентам ОщадБанка тоже нужно быть осторожными. Ранее уже сообщалось о другой мошеннической схеме: клиентам этого государственного банка поступают фейковые сообщения с требованием подтвердить личные данные под угрозой ограничения доступа к банковскому счету из-за якобы "ошибок в верификации личных данных". Но никогда не следует переходить по ссылкам из писем, вызывающих хоть малейшее подозрение, поскольку настоящие банки не требуют подтверждения личных данных через письма. Все подобные процедуры выполняются только в защищенных каналах связи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине также активизировалась новая мошенническая схема с фальшивыми SMS от имени "OLX-поддержки". Перейти по ссылке в таких сообщениях нельзя – это прямой путь к потере доступа к аккаунту.

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