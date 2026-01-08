Украинцев готовят к новым отключениям света: важные советы от энергетиков

На Украину надвигается ухудшение погодных условий, что неотрывно связано с ростом потребления электроэнергии. Чтобы сохранить баланс в энергосистеме, надо соблюдать правила экономного потребления.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики призывают рационально использовать электроэнергию 0 особенно в часы пиковых нагрузок утром и вечером.

Советы от энергетиков

Не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Выключать свет в пустых комнатах и кабинетах.

Выключать из розеток электроприборы, которые не используются.

По возможности, перенести энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время 1 после 23:00.

Максимально ограничить пользование электрообогревателями, не использовать их в часы пикового потребления утром и вечером (8-11:00; 16-22:00).

Позаботиться о замене ламп накаливания на энергосберегающие.

По возможности, пользоваться энергосберегающей бытовой техникой.

После появления света по графику 2 начинать пользоваться мощными электроприборами не ранее, чем через 20 минут.

"Причина вынужденного применения мер ограничения 3 это последствия российских обстрелов. Если бы массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты в октябре-декабре прошлого года не было 4 мы прошли бы период сильных морозов вообще без отключений", 5 объяснили в "Укрэнерго".

Поэтому потребителям стоит приложить минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе. Это существенно усилит устойчивость нашей энергосистемы и сделает периоды вынужденных обесточиваний короче.

Ранее в АО "Оператор рынка" и "Укрэнерго" уже призвали украинцев быть готовыми к усилению мер ограничения потребления электроэнергии. Это возможно даже без дальнейших российских обстрелов 6 достаточно будет ухудшение погодных условий.

Впрочем основную угрозу и увеличение часов без света несут именно российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, а не изменение температуры или другие факторы.

Энергетики заверили, что даже в нынешней сложной ситуации энергосистема была полностью готова к прохождению зимы 7 как по генерации, так и работы системы передачи. Но серия массированных российских ракетно-дронных атак в течение прошлого года существенно ухудшила ситуацию 8 именно из-за энергетического террора со стороны РФ было введено ограничение электроснабжения.

