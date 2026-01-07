Украинцев готовят к усилению отключений света: почему электроэнергии может стать меньше

Украинцам следует быть готовыми к усилению мер ограничения потребления электроэнергии. Это возможно даже без дальнейших российских обстрелов – достаточно будет ухудшения погодных условий.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва. Впрочем, он отметил, что в случае падения температуры усиление отключений будут временными.

"Снижение температуры влияет на увеличение потребления электроэнергии. Но стоит отметить, что основную угрозу и увеличение часов без света несут российские обстрелы нашей энергетической инфраструктуры, а не изменение температуры или другие факторы. Похолодание может вызвать лишь кратковременное усиление мер ограничения потребления. А удары агрессора могут привести к значительно более сложным последствиям", – пояснил он.

Когда улучшится ситуация с отключениями

Ранее об этом предупреждали и другие эксперты. В частности соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснял, что энергосистема Украины не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления, поэтому существенного улучшения в графиках поставок света не стоит ожидать как минимум до начала марта.

Он также отметил, что даже при благоприятных условиях – без новых массированных ракетных атак и с возможностью проводить плановые ремонты, энергосистема страны пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы. Ключевым фактором, который держит энергосистему в напряженном состоянии, остается высокий уровень потребления электроэнергии в холодное время года.

Ведь значительная часть домохозяйств использует электричество не только для бытовых нужд, но и для отопления, что резко повышает нагрузку на сети."Стабилизация возможна только тогда, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который создает критическое давление на систему", – объяснил Корольчук.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, регулярные отключения света, скачки напряжения и "мигание" света могут привести к перегоранию электроприборов. В такие ситуации потребители имеют право на возмещение от оператора.

