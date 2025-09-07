Украинцы могут временно не платить за доставку газа: кого это касается и как воспользоваться правом

Некоторым потребителям газа больше не будут начислять платежи за доставку – это касается владельцев разрушенного или поврежденного жилья. Для этого нужно подать заявление с паспортом, кодом и актом обследования жилья через Центр обслуживания клиентов.

Об этом напоминают в Днепропетровском филиале "Газмереж". Право временно не платить за доставку газа имеют владельцы жилья, которое получило значительные повреждения или было полностью разрушено во время военных действий. Речь идет о жителях Днепропетровской области, в частности таких районов:

Никопольский;

Криворожский;

Синельниковский.

Это касается тех украинцев, чье жилье стало непригодным для проживания, а также тех, кто столкнулся с аварийными ситуациями на газовых сетях в своих домах. Чтобы воспользоваться правом приостановить начисления за доставку газа, необходимо выполнить несколько простых шагов:

подать заявление в Центр обслуживания клиентов: потребитель должен лично обратиться в ближайший центр в своем районе, работники помогут правильно оформить заявление о прекращении начислений;

потребитель должен лично обратиться в ближайший центр в своем районе, работники помогут правильно оформить заявление о прекращении начислений; предоставить документы, для оформления нужно иметь при себе:

для оформления нужно иметь при себе: паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

акт обследования поврежденного или разрушенного жилья.

получить акт обследования: этот документ составляет аварийная служба после вызова на номер 104, нужно сообщить оператору:

этот документ составляет аварийная служба после вызова на номер нужно сообщить оператору: полный адрес объекта;

имя и фамилию владельца.

Бригада аварийно-диспетчерской службы Днепропетровского филиала "Газсети" выезжает на место происшествия, проводит обследование, локализует аварийную ситуацию и составляет акт мониторинга. Именно на основе этого документа приостанавливается начисление за распределение газа.

После оформления заявления счета за доставку газа больше не будут поступать до момента полного восстановления здания и восстановления газоснабжения. Это дает возможность владельцам поврежденного жилья не нести дополнительные финансовые нагрузки при восстановлении своего жилья и нормализации энергоснабжения.

Временное прекращение начислений за доставку газа – это именно временная мера, которая касается только тех потребителей, чье жилье пострадало в результате боевых действий. Для восстановления нормальной оплаты после ремонта жилья необходимо повторно обратиться в "Газсети" и предоставить соответствующие документы.

