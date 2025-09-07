Украинцы могут временно не платить за доставку газа: кого это касается и как воспользоваться правом
Некоторым потребителям газа больше не будут начислять платежи за доставку – это касается владельцев разрушенного или поврежденного жилья. Для этого нужно подать заявление с паспортом, кодом и актом обследования жилья через Центр обслуживания клиентов.
Об этом напоминают в Днепропетровском филиале "Газмереж". Право временно не платить за доставку газа имеют владельцы жилья, которое получило значительные повреждения или было полностью разрушено во время военных действий. Речь идет о жителях Днепропетровской области, в частности таких районов:
- Никопольский;
- Криворожский;
- Синельниковский.
Это касается тех украинцев, чье жилье стало непригодным для проживания, а также тех, кто столкнулся с аварийными ситуациями на газовых сетях в своих домах. Чтобы воспользоваться правом приостановить начисления за доставку газа, необходимо выполнить несколько простых шагов:
- подать заявление в Центр обслуживания клиентов: потребитель должен лично обратиться в ближайший центр в своем районе, работники помогут правильно оформить заявление о прекращении начислений;
- предоставить документы, для оформления нужно иметь при себе:
- паспорт;
- регистрационный номер налогоплательщика;
- акт обследования поврежденного или разрушенного жилья.
- получить акт обследования: этот документ составляет аварийная служба после вызова на номер 104, нужно сообщить оператору:
- полный адрес объекта;
- имя и фамилию владельца.
Бригада аварийно-диспетчерской службы Днепропетровского филиала "Газсети" выезжает на место происшествия, проводит обследование, локализует аварийную ситуацию и составляет акт мониторинга. Именно на основе этого документа приостанавливается начисление за распределение газа.
После оформления заявления счета за доставку газа больше не будут поступать до момента полного восстановления здания и восстановления газоснабжения. Это дает возможность владельцам поврежденного жилья не нести дополнительные финансовые нагрузки при восстановлении своего жилья и нормализации энергоснабжения.
Временное прекращение начислений за доставку газа – это именно временная мера, которая касается только тех потребителей, чье жилье пострадало в результате боевых действий. Для восстановления нормальной оплаты после ремонта жилья необходимо повторно обратиться в "Газсети" и предоставить соответствующие документы.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, во втором квартале 2025 года украинцы задолжали более 100 млрд гривен за коммунальные услуги. Больше всего денег население должно за отопление и горячую воду, а также за газ.
