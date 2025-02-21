Украинцам присылают платежки за газ с несуществующим долгом: что происходит

В платежке за газ от "Нафтогаза" может быть указана задолженность – даже если на самом деле ее нет. Чаще всего это происходит из-за ошибки в уникальном лицевом счете. Чтобы избежать этого, следует сверять все данные перед оплатой.

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Об этом сообщили в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там объяснили, что если цифры введены с ошибкой или вообще не указаны, это может привести к:

задержке зачисления средств;

попаданию их на другой счет.

"Исправление таких ситуаций требует времени. А иногда дополнительных обращений в службу поддержки или банка", – говорится в сообщении.

Как избежать начисления долга за газ

Убедитесь, что лицевой счет указан правильно.

Сверьте номер лицевого счета с предыдущими платежками за газ, если оплата ранее проходила корректно.

Если платите через кассу или терминал, еще раз проверьте все реквизиты перед подтверждением.

Используйте официальные банковские сервисы – они автоматически подтянут ваш корректный номер счета.

Квитанции за оплату света следует хранить годами

В то же время, квитанции за оплату счетов за свет, газ, воду и т.д, следует сохранять. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Хранить же квитанции юристы советуют в течение 5 лет.

Как рассказали специалисты "На пенсии", исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации. Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

Кроме того, отмечается, квитанции могут пригодится и в других случаях. К примеру, если произойдет сбой в системе хранения данных. Либо же, если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

Также наличие квитанции поможет, если произойдет путаница в платежах из-за, к примеру, изменения тарифов. Либо же если возникнет проблема из-за ошибки сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с января 2024-го по январь 2025-го – тарифы выросли в целом на 19,1%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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