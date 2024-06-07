Украинцам следует запасаться павербанками и зарядными станциями: отключения света продлятся еще 2-3 года

Отключать свет украинцам будут еще в течение по крайней мере 2-3 лет. Причина – разрушения, причиненные Россией украинской энергосистеме. На полноценное восстановление которой уйдет по крайней мере, 5-7 лет. Соответственно, украинцам следует запасаться павербанками и зарядными станциями – и держать их максимально заряженнными.

О сложившейся ситуации OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил:

до войны объем украинской генерации составлял 32-33 ГВт;

сейчас осталось лишь 11-12 ГВт.

"Восстановление до полного уровня потребностей будет длиться не менее 5-7 лет. А до уровня, когда потребители либо не ограничиваются, либо ограничиваются очень редко и в целом имеют свободный доступ к электричеству, это 2-3 года. ...Только после 20 марта уничтожено примерно от 8 до 9 ГВт мощностей", – сказал Харченко.

Почему в разных регионах продолжительность отключения разная

В то же время, отметил он, ныне в Украине действует "не совсем совершенная методика" распределения электроэнергии по регионах. Результатом которой является то, что в одних частях страны отключения длятся дольше, чем в других.

"Прежде всего, заживляется так называемая критическая инфраструктура – и только остаток распределяется уже для населения и других потребителей. А, скажем, в Киеве критической инфраструктуры гораздо больше относительно других регионов – и остаток для потребителей, соответственно, меньше", – пояснил эксперт.

Впрочем, признал он, сейчас идет работа над тем, чтобы эту методологию изменить – "и распределять с учетом доли критической инфраструктуры". По словам Харченко, за счет этого удастся добиться "более равномерного распределения электроэнергии".

Возможность отказа от графиков есть, но воспользоваться ею не выйдет

В свою очередь, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, ранее отметил: отказаться от графиков отключения электроэнергии в Украине могут в сентябре – однако только при условии рационального распределения и использования энергии. Впрочем, по его словам, сами украинцы к этому не готовы – из-за отсутствия т.н. энергетического сознания. А потому возможность отказа от графиков в сентябре является фактически теоретической, поэтому отключения продолжатся.

"Предупреждения звучат, но "энергетическое сознание" не срабатывает. В том числе по этой причине Кабмин пошел на повышение тарифа для населения. Также ограничения вводит "Укрэнерго". Они могли быть гораздо меньше, если бы на местах рационально использовали электроэнергию", – сказал эксперт.

Он подчеркнул: ускорить выход из стабилизационных графиков могла бы установка дополнительных мощностей в виде мини-ТЭЦ и малых когенерационных установок. Однако, признал эксперт, особого желания делать это ни у кого нет, а потому с большой долей вероятности осенью украинцам продолжат отключать свет по графикам.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине с субботы, 8 июня, введут новый порядок применения почасовых графиков отключений электроэнергии. Работать он будет в тестовом режиме. Сами по себе графики – таблицы для бытовых потребителей – пока не изменятся. В перспективе это может привести к тому, что свет будут реже отключать в т.н. "серых зонах", то есть часов с электроэнергией станет больше.

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