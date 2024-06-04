Электроэнергию могут отключать на 10 часов и более: "слуга народа" рассказал, что повышение тарифа на свет не решит проблему на 100%
Украина не сможет полностью отказаться от стабилизационных графиков отключения света. Причем, даже несмотря на повышение тарифа на него. Причина – сложная ситуация в энергетике, которая усугубиться ближе к зиме.
Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа"). Он отметил: зимой при температуре 10 градусов ниже нуля украинцы будут сидеть без электроэнергии в целом более 10 часов в сутки.
"Даже повышение тарифа на электроэнергию не позволит в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Ситуация сверхсложная, а будет зимой еще сложнее – по среднему сценарию, при температуре минус 10 градусов мы можем быть со светом 12-14 часов и условно 10 часов в сутки мы можем быть без света", – говорится в сообщении.
При этом он подчеркнул: не исключено, что Россия продолжит бить по украинской энергетике. А потому "нужно думать, каким образом подготовиться каждой семье к тому, что нас ожидает зимой".
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил: за счет плановых отключений Украина выигрывает время для восстановления и усиления энергосистемы. Ведь:
- уже утрачено более 9 ГВт мощностей генерации;
- враг продолжает атаковать энергетические объекты.
В то же время, сообщил премьер, Украина разработала стратегию укрепления энергетики. Она состоит из 5 частей:
- усиление ПВО;
- ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов;
- децентрализация энергосистем;
- международная поддержка и сотрудничество;
- энергоэффективность и потребление электроэнергии.
"Наша цель – экономить на всех уровнях. От крупных предприятий до отдельных домов и квартир", – резюмировал Шмыгаль.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказала, что в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.
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