В 'Укрэнерго' рассказали, есть ли области, где отключения света самые 'легкие'

Зима 2024-25 годов станет большим испытанием для украинской энергетики. Ведь с одной стороны, многие из энергоблоков электростанций были либо значительно, либо просто повреждены вследствие весенних атак России, а с другой, такие обстрелы могут повториться. В то же время, невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Как и ту, в которой отключения самые легкие.

Об этом OBOZ.UA рассказала спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян. Она отметила: проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.

"Такой проблемы пока нет. У нас проблема в том, что украинские электростанции не могут производить электричество в достаточном объеме. Страна потребляет больше, чем есть возможности выработать. Потому у нас дефицит один для всех, на все области", – объяснила Цатурян.

При этом она подчеркнула: также в Украине нет ни одной области, в которой отключения длились бы короче, чем в других, или в которой можно было бы их не применять. "Отключают одинаково всех", – констатировала спикер "Укрэнерго".

Отметим: речь идет о графиках почасовых отключений (ГПО, укр. "ГПВ"). Которые запланированы и проводятся для стабилизации системы. С вынужденными же аварийными отключениями ситуация разная в каждой области.

Зима будет сложной

В то же время, Цатурян признала: зима 2024-25 годов станет большим испытанием для украинской энергетики. Хотя более конкретные прогнозы давать сейчас тяжело.

"Все очень сильно будет зависеть от того, какими будут следующие российские атаки, будут ли они, и какова будет их интенсивность. Мы не знаем, что может быть повреждено, какой степени могут быть эти повреждения. Поэтому сейчас делать какие-то предположения очень тяжело. Но зима будет, безусловно, сложной", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине на 28 мая не запланировано применение графиков отключения света. Таким образом, и промышленность, и бытовые потребители будут с электроэнергией целые сутки.

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