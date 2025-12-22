Украинцам рассказали, что стоит делать с квитанциями за оплату света, газа: зачем это нужно

Юристы советуют хранить в течение 5 лет квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

Об этом говорится в материале "На пенсии". Отмечается: хранение платежных документов – это не формальность, а "реальная защита денег и прав".

"Даже если вы исправно оплачиваете коммунальные услуги, одна мелочь может обернуться неприятным сюрпризом. Потерянная квитанция – и вот уже начислены "долги", которых никогда не было", – объяснили авторы материала.

В то же время, подчеркивается, платежные квитанции подтверждают факт расчетов за потребленные услуги ЖКХ. А потому в случае судебного разбирательства с коммунальщиками могут помочь отстоять свою правоту.

"Документы подтверждают факт оплаты и могут защитить в суде. При спорах с поставщиками ЖКХ именно квитанции помогут доказать отсутствие задолженности", – акцентировали аналитики.

Почему квитанции нужно хранить так долго

В то же время, подчеркивается, в украинском законодательстве нет прямого указания на срок хранения квитанций. Однако юристы советуют не выбрасывать их минимум 3 года – ведь именно в течение этого времени "поставщики услуг могут предъявить претензии по оплате".

Тем не менее, оптимальным вариантом считается хранение квитанций в течение 5 лет. Это будет полезным для избежания возможных конфликтов с коммунальными службами, если речь идет о долгосрочных договорах или перерасчетах.

Когда сохраненные квитанции могут помочь решить проблему в свою пользу

При сбоях в базах данных поставщиков – когда информация может быть утеряна или искажена.

При ошибках при изменении тарифов или некорректного начисления сумм.

В случае возникновения человеческих факторов – ошибок сотрудников или их недобросовестных действий.

Действительны ли электронные квитанции

Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. Но важно, чтобы документ содержал:

Дату операции.

Сумму и реквизиты получателя.

Печать или подтверждение банка (в электронном формате).

"Если квитанция напечатана без печати, рекомендуется запросить официальный документ с подписью и штампом банка. Кроме того, пользователи могут обратиться в свой банк за выпиской всех платежей за нужный период", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине заметно подорожали коммунальные услуги. За год – с ноября 2024-го по ноябрь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,3%.

