Украинцам рассказали, что стоит делать с квитанциями за оплату света, газа: зачем это нужно

Квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. могут помочь решить возможные споры с поставщиками. А потому юристы советуют украинцам хранить их в течение 5 лет.

Об этом говорится в материале "На пенсии". Его авторы отмечают, дело в том, что:

Исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.

Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение 5 лет", – говорится в сообщении.

Когда сохраненные квитанции могут помочь решить проблему в свою пользу

В целом же, отмечается, квитанции могут помочь при решении различных споров. В частности, при

Сбоях в системе хранения данных – если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

Изменении тарифов или иных обстоятельствах, которые вызвали путаницу в платежах.

Ошибке сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

В Кабмине приняли решение о тарифах на газ

В то же время, Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Таким образом, до этого периода цена на газ для населения меняться не будет и составит 7 420 грн за 1000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

"Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предполагаемые тарифы", – сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы с 1 ноября будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Соответствующее решение принял Кабинет министров в рамках действия механизма возложения специальных обязанностей.

