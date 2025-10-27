Озвучен тариф на свет в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить 1 кВт*ч

Украинцы с 1 ноября будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Соответствующее решение принял Кабинет министров в рамках действия механизма возложения специальных обязанностей.

Об этом говорится в самом решении правительства. Согласно которому, тариф будет действовать до 30 апреля 2026 года.

В свою очередь, премьер-министр Юлия Свириденко отметила: на прежнем уровне сохраняется и льготная цена для потребителей с электроотоплением. Так:

За месячный объем потребления до 2 000 кВт*ч в месяц будет действовать цена 2,64 грн за 1 кВт*ч.

За потребление сверх этой нормы – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

"Цены на электроэнергию для населения остаются неизменными этой зимой. Это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой", – отметила премьер.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что Украина нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии, ведь тот испытывает огромные проблемы. Однако, по его словам, даже в таких условиях нет смысла повышать тарифы – "ни экономического, ни какого-либо другого".

При этом он подчеркнул: для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы. Тем не менее "это не означает роста цен".

"Это означает изменение формата, в принципе, доступа к электричеству... Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с сентября 2024-го по сентябрь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,3%.

