Украинцам проверяют счетчики электроэнергии: впишут ли лишние киловатты

При контрольном снятии показаний счетчика электроэнергии контроллеры не завышают данные прибора – ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии. Более того, это приносит пользу и самим потребителям, поскольку таким образом поставщик может найти ошибки в начислении объемов потребленного ресурса.

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Об этом сообщили в ДТЭК Днепровские электросети. Там объяснили, что при фиксации показателей контроллер:

вносит данные в программу на смартфоне или планшете;

делает фото счетчика, загружаемого в систему для верификации показов.

"Миф – контроллер завышает/придумывает данные счетчика. Правда – задача контролера состоит в фиксации фактических данных, чтобы на их основе можно было провести анализ. Ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии", – говорится в сообщении.

Зачем проводят контрольное снятие показаний счетчика

Целью же контрольного снятия показателей, отметили энергетики, является их фиксация на счетчике потребителя. Делается это для того, чтобы потом специалисты энергокомпании могли сверить эти данные с теми, которые клиент передавал в последний раз.

"Это позволяет проанализировать электропотребление и найти ошибки в начислении объемов. Если таковые были", – объяснили энергетики.

При этом подчеркивается: если у потребителя все же возникли сомнения в данных, зафиксированных контроллером, он может оставить заявку на их повторное контрольное снятие. После чего вместе со специалистом:

следить за процессом;

проверить данные, которые тот внес в специальное приложение.

Тариф на электроэнергию до конца 2024 года

В то же время, до конца 2024 года в Украине не будут пересматривать тариф на электроэнергию. Более того, его не собираются менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в сентябре, а также в осенне-зимний период-2024/2025 за 1 кВт*ч нужно платить 4,32 грн.

Так, рассказала OBOZ.UA замминистра энергетики Светлана Гринчук, действие текущего тарифа на свет для украинцев определено до конца апреля 2025-го. И планов повышать его нет.

"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей. На уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – сказала она.

Это же подтвердил и министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул: тариф закреплен постановлением правительства.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению № 632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗП 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в его ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на оплате счета за электроэнергию можно серьезно сэкономить – более 430 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". После этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

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