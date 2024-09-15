Украинцы могут установить прибор, который позволит легально платить за электроэнергию гораздо меньше: как называется

На оплате счета за электроэнергию можно серьезно сэкономить – более 430 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". После этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

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OBOZ.UA рассказывает, как можно сэкономить на электроэнергии.

Как счетчик помогает экономить ток

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Так:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 2,16 грн/кВт*ч.

Как установить двухзонный счетчик

Двухзонный счетчик можно купить самостоятельно или у своего оператора электроэнергии при заказе услуги по замене счетчика. Цена зависит от модели. В 2024 году она составляла в среднем 3000-5000 грн.

Впрочем, перед самостоятельной покупкой прибора все равно придется обратиться в компанию, которой вы платите за свет, – там скажут, какие модели подходят. Также именно поставщик будет заниматься:

установкой устройства;

его регистрацией;

заключением "двухтарифного" договора с потребителем.

Чтобы установить счетчик, нужно:

подать заявление о смене тарифа. Понадобится паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии;

оплатить услугу по установке нового счетчика и получить список сертифицированных моделей;

приобрести прибор учета самостоятельно или у поставщика электричества;

провести процедуру параметризации нового устройства у поставщика электроэнергии;

вызвать мастера от электросети для замены счетчика, он распломбирует старый счетчик, установит и опломбирует новый. После завершения работ требуйте акт.

Сколько получится сэкономить денег

Для примера возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу 4,32 грн – и за месяц "набежит" 1 296 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн.

Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 432 грн. И столько же за дневное. То есть в сумме – 864 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 430 грн. Окупаемость двухзонного счетчика ценой в 3 000 грн при таком потреблении составит немногим более полугода, после этого начнется чистая экономия.

Впрочем, нужно также учитывать, что тариф могут повысить. И тогда срок окупаемости сократится.

Тариф на электроэнергию до конца 2024 года

В то же время, до конца 2024 года в Украине не будут пересматривать тариф на электроэнергию. Более того, его не собираются менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в сентябре, а также в осенне-зимний период-2024/2025 за 1 кВт*ч нужно платить 4,32 грн.

Так, рассказала OBOZ.UA замминистра энергетики Светлана Гринчук, действие текущего тарифа на свет для украинцев определено до конца апреля 2025-го. И планов повышать его нет.

"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей. На уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – сказала она.

Это же подтвердил и министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул: тариф закреплен постановлением правительства.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению № 632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗП 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в его ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за недавних отключений света вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.

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