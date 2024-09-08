Тариф на электроэнергию до конца 2024 года: сколько в Украине будет стоить каждый киловатт-час

До конца 2024 года в Украине не будут пересматривать тариф на электроэнергию. Более того, его не собираются менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в сентябре, а также в осенне-зимний период-2024/2025 за 1 кВт*ч нужно платить 4,32 грн.

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Так, рассказала OBOZ.UA замминистра энергетики Светлана Гринчук, действие текущего тарифа на свет для украинцев определено до конца апреля 2025-го. И планов повышать его нет.

"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей. На уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – сказала она.

Это же подтвердил и министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул: тариф закреплен постановлением правительства.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению № 632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗУ 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в его ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

Украинцам отказывают в субсидиях

В то же время из-за ошибок в заявлении или неполного пакета документов украинцам могут отказать в предоставлении жилищной субсидии. Однако, если ошибки исправить, получить ее все равно будет можно. Как объяснили на Правительственном портале:

Если в заявлении или декларации есть ошибки, Пенсионный фонд сообщит об этом. Исправить неточности можно будет в течение 30 дней.

Если поданы не все документы, субсидия может быть назначена только после того, как в течение 30 дней с момента подачи заявления и после проверки ПФУ будет предоставлено все необходимое.

Подать же заявление на назначение субсидии можно по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ). А также:

через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;

через портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");

в центрах предоставления административных услуг

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или военной администрации.

При этом подчеркивается: для заполнения заявления в электронной форме нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут столкнуться с тем, что им насчитывают завышенные объемы потребления газа, из-за чего придется платить больше, чем было потреблено. Чтобы этого избежать, следует вовремя передавать показатели счетчика газовщикам. Делать это нужно ежемесячно с 1 по 5 число.

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