Массовые отключения света 26 августа: будет ли Украина продавать электроэнергию за границу

Украина, вероятно, не будет экспортировать электроэнергию в соседние страны, как об этом сообщалось ранее. Причина – ракетная атака россиян 26 августа.

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Об этом сообщил советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко. Он отметил: потребность в продаже ресурса отпадет по меньшей мере до формирования нового энергобаланса.

"На сегодняшний день на значительный период времени потребность в открытии даже временного коридора для экспорта электроэнергии отпадет. По крайней мере, до окончательного анализа ситуации и понимания нового энергобаланса, с которым нам придется жить в ближайшее время до момента устранения последствий сегодняшнего удара", – сказал он.

Напомним: на прошлой неделе в "Укрэнерго" сообщили, что с 25 августа Украина может вернуться к экспорту электроэнергии в дневные часы – когда в энергосистеме возникнет ее профицит. Т.е. когда производимого ресурса будет хватать как для обеспечения внутренних потребностей, так и для продажи.

Там объяснили: энергосистема должна работать сбалансированно – количество производимой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленной. Иначе может произойти авария.

"Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра (24 августа. – Ред.) будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии", – рассказали тогда энергетики.

Впрочем, в настоящее время данные по экспорту-импорту э/э в Украине на сайте ENTSO-E не отображаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине утром 26 августа на фоне массированного российского обстрела пришлось применить экстренные отключения света – согласно соответствующему распоряжению "Укрэнерго". При этом в ряде городов свет начал пропадать еще до появления этого распоряжения, общая ситуация в энергосистеме сложная. Враг использовал сотни ракет разных типов и около сотни "Шахедов", а основной целью РФ была именно энергоинфраструктура.

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