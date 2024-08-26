В Украине вводят экстренные отключения света
В Украине вводят экстренные отключения света – согласно соответствующему распоряжению "Укрэнерго". Возможной причиной этого являются последствия массового обстрела Россией Украины. При этом в ряде городов свет начал пропадать еще до появления этого распоряжения.
"Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть заранее спрогнозированы, – не действуют", – сообщили в ДТЭК.
По городам массово отключают свет
В то же время, с самого утра из разных регионов Украины поступают сообщении об отключении электроэнергии – в это же время Россия наносит удары по энергетике страны. Так, мер Киева Виталий Кличко сообщил, что "в ряде районов столицы перебои с энергоснабжением".
"Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети", – сказал он. Отметив: на правом берегу столицы "из-за отключения света есть перебои с водоснабжением".
В Черкасской области аварийные отключения действуют с 8:45. Как рассказал начальник местной областной военной администрации (ОВА) Игорь Тарубец:
- это было сделано по команде "Укрэнерго";
- "приняты меры направлены на сохранение энергосистемы Украины".
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