Украинцам назвали тариф на газ с 1 июня: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год – до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в мае, июне и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по прежнему тарифу 7,96 грн/кубометр.

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Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: решение о сохранении текущей цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это подразумевает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальна до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении.

Украинцам предоставляют скидку на газ

В то же время, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца. Как рассказали в самой компании:

Скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

Скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата.

Скидка будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Таким образом, за май, июнь, июль и т.д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее же действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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