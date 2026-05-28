Тарифы на газ и электроэнергию с 1 июня: сколько будут стоить куб.м и кВт*ч

С начала лета украинцы будут платить за коммунальные услуги по прежним расценкам – соответствующие решения уже утверждены. Цена на электроэнергию зафиксирована на уровне 4,32 грн за кВт*ч, а стоимость природного газа составит 7,96 грн за кубометр.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Цена на голубое топливо не подлежит пересмотру из-за действия специального моратория, который будет оставаться в силе в течение всего военного положения и еще полгода после его отмены.

Пока нет планов и по повышению стоимости света. Несмотря на периодические слухи в медиапространстве о возможном подорожании электричества, пока такие сценарии правительством серьезно не рассматриваются. В то же время власть осознает: в послевоенный период придется постепенно сворачивать механизм ПСО (возложение специальных обязанностей), который сегодня заставляет поставщиков продавать ресурс по фиксированной цене.

Однако в правительстве признают, что удерживать нынешние расценки в мирное время не удастся. Западные партнеры уже сейчас настаивают на разработке четкого плана перехода к рыночному ценообразованию после завершения боевых действий.

Пересмотр тарифов на газ в 2026 году станет возможным только при условии завершения войны в первой половине года. В правительстве уже размышляют над будущими изменениями, однако конкретных цифр пока нет. Стремительного скачка цен будут пытаться избежать, поскольку резкое подорожание приведет лишь к накоплению масштабных долгов за квартплату.

Тарифы в июне:

Электроэнергия: 4,32 грн за кВт*ч.

Газ: 7,96 грн за куб. м.

